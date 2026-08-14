“Le disparé”: Qué pasará con Luigi Mangione tras admitir que asesinó al CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione se declaró este 14 de agosto culpable de la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrida en el 2024.

La declaración del joven de 28 años se llevó a cabo durante una audiencia pública en un tribunal federal de Nueva York.

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", afirmó Mangione, quien está imputado por dos cargos de acoso vinculados con la muerte de Thompson.

Medios estadounidenses señalaron que, durante la audiencia, Mangione mantuvo una actitud serena, mientras en el lugar se encontraban familiares y amigos del fallecido.

Luego de que Mangione se declarara culpable, la magistrada fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre.

Debido a los cargos que se le imputaron, Mangione podría recibir cadena perpetua, mientras la Fiscalía de EE. UU. ha pedido una pena de entre 292 y 365 meses.

Mangione se había declarado inocente tanto de los cargos federales como de los estatales, y se esperaba que fuera juzgado en un tribunal federal en enero por los dos cargos de acoso relacionados con la muerte de Thompson.

Sus cargos federales son más graves y no contemplan la libertad condicional, mientras que el cargo estatal de asesinato puede conllevar una sentencia de veinticinco años a cadena perpetua.

La muerte de Thompson ocurrió en Midtown Manhattan, una de las zonas más concurridas de Estados Unidos. Los casquillos de bala hallados en la escena del crimen estaban inscritos con las palabras "negar", "defender" y "deponer", lo que indicaría rechazo hacia la industria de los seguros médicos en el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal.

BREAKING: Luigi Mangione pleads guilty to federal charges in the assassination of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, telling the court, "I knew what I was doing."



Judge Margaret Garnett accepted his plea after asking whether he understands that he could face a maximum sentence… pic.twitter.com/Z0WdStAzoO — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

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