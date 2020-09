Lincoln Díaz-Balart : “Victoria del presidente Trump será abrumadora”

Lincoln Díaz-Balart, excongresista republicano por Miami. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Resumen la entrevista con Lincoln Díaz Balart, miembro del Partido Republicano, para conversar sobre las elecciones en Estados Unidos.

Fue usted el autor de la ley Nacara, que le dio documento a miles de centroamericanos.

Sí. Fue una bendición poder llevar en 1997 ese proyecto de ley que le otorgó la residencia legal a cientos de miles de emigrantes en situación precaria. Se beneficiaron guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses. Los llegué a conocer y me preocupaba mucho por ellos. Identifiqué a unos 300 mil salvadoreños y guatemaltecos, porque eran parte de una demanda judicial y estaban identificados, y me enfoqué en incluirlos.

Su padre, don Rafael Díaz Balart, fue el primero que denunció en Estados Unidos a Fidel Castro. ¿Podría ampliar ese tema?

Mi padre denunció a Castro en Estados Unidos y lo había hecho en Cuba. Porque se conocían muy bien, sabía qué iba a hacer Castro si llegaba al poder. Desafortunadamente lo que él predijo, sucedió: una tiranía totalitaria, porque era fascista, admirador de los nazis. El comunismo era en único totalitarismo que quedaba en el mundo y podía arroparlo en su idea de gobernar por vida.

¿Habrá polarización en estas elecciones en Estados Unidos?

Hay polarización, la nación está muy dividida. Viene desde hace unos 60 años, comenzando con las universidades, donde hay un enfoque equivocado que alega que EE. UU. no ha sido un factor para el bien en la historia reciente. En vez de enfocarse en todo el bien que ha hecho y sigue haciendo EE. UU., se trata de trata de borrar la historia y se agreden sus símbolos. No se toma en cuenta el momento en que vivieron los seres humanos cuando se estudia su labor, y se ataca automáticamente. Las manifestaciones se han convertido en violencia y eso es el tema más candente.

¿Usted cree que se gane por votos populares o por votos electorales?

Nunca se verá una convergencia. El presidente Trump ganó por votos electorales y no por votos populares, pero eso está en la constitución. Es posible que una victoria se gane, como en el 2016, sólo por votos electorales. Ya ha sucedido, pero normalmente se compaginan. Es posible que cualquiera de los dos obtenga la mayoría de los votos electorales y también el voto popular.

¿Cree usted que alegue fraude si los resultados son muy cerrados?

Existe la posibilidad, y es ahora uno de los temas más candentes, porque el partido demócrata incentiva el voto por correo. En Florida, donde vivo, hay mucha experiencia en esto. Se puede pedir la boleta, recibirla por correo, se firma por atrás y si es idéntica a la que está en el expediente electoral ese voto se cuenta,

Ahora hay un esfuerzo por enviar millones votos y en algunos estados quieren enviar a todos los electores inscritos votos por correo sin que lo hayan pedido. Por eso hay preocupación que eso pudiera permitir un fraude en ciertos estados, pero el claro objetivo es que no haya fraude. .

¿Cambiará la integración del Congreso y el Senado?

Es posible. Leí unas encuestas de seis distritos congresionales en Pennsilvania, uno de los doce estados de los llamados de batalla que decidirán la presidencia porque la votación está muy reñida. Donde hace un mes los demócratas estaban sólidamente por delante, ahora los republicanos tienen una ventaja de diez puntos. Está fluctuando el voto, y por eso todo es posible. .

¿Por qué cree usted que haya ocurrido eso?

Hay temor ciudadano por la falta de seguridad. El partido Republicano está claramente identificado en estos momentos, como respaldando las fuerzas del orden público. Se trata de mejorar el estado de derecho y uno de sus requisitos es la seguridad ciudadana. Están ocurriendo manifestaciones que se han convertido en violentas, lo que causa inquietud y tiene que ver con los cambios en el voto.

El coronanvirus ha matado a 200 mil personas y ha provocado la quiebra de miles de empresas pequeñas y medianas, ¿Podría costar la reelección?

Creo que no le va a costar la reelección pero sin duda, es un problema muy serio, es una tragedia. Creo que el presidente Trump tomó medidas muy enérgicas al principio, como la prohibición de viajes desde la China. Fue criticado por eso, y el vicepresidente Biden dijo que es xenofobia, pero dentro de la imperfección y la tragedia, se ha visto una actuación decisiva por el presidente.

¿Qué son más confiables, las encuestas o los modelos matemáticos?

Depende. Algunas veces los modelos matemáticos se basan en conducta humana, y apuntan a una reelección porque se basa en la actuación de ambos candidatos en las tres primeras primarias electorales, en las que el vicepresidente Biden quedó muy mal. Basado en esta debilidad, se concluye que la victoria de presidente Trump será abrumadora.

Los demócratas se dieron cuenta que el candidato iba a ser Bernie Sanders, se horrorizaron, se unieron tras ese candidato tan débil. La base intensa demócrata, de activistas, estaba con Sanders, igual que la base intensa republicana con Trump.

¿Qué opina de la pareja política Joe Biden – Kamala Harris?

Ambos tienen un historial, admito que el vicepresidente Biden es muy agradable y en lo personal le deseo todo lo mejor, pero firmemente creo que no debe ser presidente. Con respecto a la candidata a vicepresidente, las candidaturas a vicepresidente muy poco afectan las contiendas. El votante decide en quién es el candidato a vicepresidente.

Las acciones de Trump respecto a la comunidad hispanoparlante, como separar familias, ¿van a continuar?

Más familias fueron separadas y más inmigrantes fueron deportados en la administración Obama-Biden que en la de Trump. No se debe permitir que el estilo confunda o quite la atención de las decisiones o los hechos. El presidente desde que anunció su primera candidatura enfatizó en el control de la frontera, porque toda nación tiene el derecho y la obligación. Es requisito para ser estado. No hacerlo es no ejercer uno de los deberes.

Siempre he abogado por leyes justas para los inmigrantes. Lo importante es enfocarnos en las acciones, los hechos, las leyes, los logros. Antes del coronavirus, el desempleo en los hispanos nunca en la historia había estado tan bajo, gracias a las políticas del presidente Trump. La creación de pequeñas empresas y de empleos entre los hispanos estaba en una condición sin presentes, pero entonces vino la tragedia de la pandemia.

La relación de EE. UU. con sus aliados ¿será igual, va a mejorar o empeorar?

Creo que está muy sólida, pero Trump desde el principio ha tenido la oposición los medios de comunicación,. No sé cómo ha logrado nada positivo, porque cada día ha tenido que pelear contra su oposición política y la de quienes muchas veces no cubren la noticia, sino la crean.

Trump tuvo un gran logro cuando dijo a la OTAN que no es justo que Estados Unidos esté defendiéndolos como lo hizo en 1950, cuando su economía fue destruida en la guerra. Ahora son países ricos y deben contribuir el 2% del producto interno bruto. A los aliados no les gusta escuchar o recibir esa presión, pero es importante para la seguridad del mundo libre.

En Medio Oriente, Obama y Biden convirtieron al Irán de los ayatolas en un supuesto aliado de Occidente. Asustaron y desestabilizaron a los amigos tradicionales de Estados Unidos al darle US$1 mil 500 mil millones de dólares a los ayatolas, y les permitió vender su petróleo a cambio de su promesa de no construir una bomba atómica hasta 2030. Hoy, los Emiratos y otros países árabes amigos de Estados Unidos se están uniendo a Israel.

En América, los Castro llegaron a la cima de su influencia bajo Biden y Obama. Raúl Castro era públicamente el padrino de pactos como el de Colombia, con las FARC y continuó recibiendo los recursos naturales y económicos de Venezuela. Ahora hay una campaña para liberar al pueblo venezolano y para limitar la fuerza e influencia de la dictadura cubana. Le tomó varios años al presidente Trump, pero ahora tiene asesores en política exterior.

Usar Twitter para enviar mensajes inmediatos y no meditados, ¿es adecuado?

Es estilo del presidente Trump. No es el mío y posiblemente no es el suyo, pero es el estilo de él, y yo no puedo decirle cuál debe ser.

¿Cómo será la relación con los países latinoamericanos?

Hay interés por Latinoamérica y conciencia de su importancia, en el equipo del presidente Trump. Es importante mantenerlo unido y no darle el poder nuevamente a quienes estaban con Obama y que ahora controlarían la política exterior, incluyendo la latinoamericana. Eso sería nefasto.

¿Se puede esperar que en un segundo período Trump ayude a combatir la corrupción en América Latina?

Sí va a continuar. La corrupción no solo es dañina, sino mortal para la democracia. Es importantísimo que se continúe y como se ha ido trabajando. Los asesores y el secretario de estado Mike Pompeo, están decididos a erradicarla y ayudar en todo lo que puedan a los países vecinos.

¿O sea que los corruptos latinoamericanos deben estar preocupados?

Sí. Creo que en gran parte de Latinoamérica ya ha cambiado la situación. Ya no es aceptable y Estados Unidos tiene una labor muy importante. Hay hasta exjefes de estado procesados y he leído informes que habrá más. Sin duda, la corrupción ha sido muy dañina en Latinoamérica y hay que continuar luchando contra ella.

¿Cuál ha sido la mejor acción del presidente?

Lo más importante y dramático es que ha actuado desde el primer día en el interés nacional de Estados Unidos. Es importante que los aliados y adversarios lo conozcan. Se actuó en favor de los intereses de las dictaduras cubana o venezolana o de los ayatolas en Irán. Eso confunde y es pésimo, es nefasto. Eso ya paró.

¿Y su peor error?

No comparto su estilo. A veces deberían darle a uno un poco más de tiempo al tiempo antes de opinar. Pero ese estilo a las bases le encanta, mientras menos políticamente correcto es. Las elecciones son decididas por el voto independiente. Hay un votante que cambia de voto, cambia de partido. Y a ese votante, el estilo al que estamos haciendo referencia no le ha gustado.