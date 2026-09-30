Lluvias intensas y oleajes: Así avanza la tormenta tropical Rachel por el Pacífico tras convertirse en huracán categoría 1

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron sobre el estado de la tormenta tropical Rachel, la cual se ha intensificado hasta convertirse en huracán mientras continúa su trayectoria por el Pacífico mexicano.

De acuerdo con el NHC, en su boletín informativo, Rachel continúa su trayectoria hacia el noroeste y se encuentra aproximadamente a 300 km al suroeste de Cabo Corrientes, México.

Indicó que el centro de Rachel se desplaza hacia el noroeste a menor velocidad durante los próximos dos días.

"Tras dirigirse al noroeste, Rachel dará un giro hacia el oeste-noroeste y luego hacia el oeste a finales de esta semana", afirma el NHC.

Por su parte, el SMN detalló que Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

Se espera que en las próximas horas Rachel ocasione lluvias intensas en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero, además de lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Nayarit.

También se prevé oleaje de entre cuatro y seis metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Debido a esto, ambas entidades han mantenido zonas de prevención por los efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, y una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Cabo San Lucas, Mexico: Hurricane Rachel, a Category 1 storm, is expected to move northwest toward Cabo San Lucas and pass south of the Baja California Peninsula by Saturday, October 3. Rough seas led authorities to close the port on Wednesday, September 30, until further notice.… pic.twitter.com/ftXaCUX2HP — TravelGov (@TravelGov) September 30, 2026

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