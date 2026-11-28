En sucesivas reuniones con aliados de Estados Unidos el pasado fin de semana, el senador Andy Kim escuchó la misma petición: que alzara la voz. Con demasiada frecuencia, le dijeron, "la única voz estadounidense que escuchan nuestros países es la de Donald Trump".

Kim, demócrata por Nueva Jersey, formó parte de una delegación bipartidista que buscaba tranquilizar a los frustrados socios y aliados de Estados Unidos, reunidos aquí para el Foro Internacional de Seguridad de Halifax, que se celebra cada año, asegurándoles que pronto el Congreso tendrá mayor influencia sobre la política exterior estadounidense.

En entrevistas y mesas redondas, los funcionarios extranjeros que visitaron Canadá expresaron su optimismo ante la posibilidad de que los legisladores restablezcan el equilibrio después de dos años durante los cuales Trump ha coaccionado a gobiernos amigos, ha suavizado las sanciones contra adversarios comunes y ha ordenado acciones militares letales en el mar y en al menos siete países.

Pero, aunque los demócratas, que a partir de enero tendrán el control de ambas cámaras del Congreso, prometen utilizar sus facultades de supervisión y control del gasto para frenar lo que consideran un abuso de la autoridad ejecutiva por parte del presidente, algunos legisladores y diplomáticos se mostraron cautelosos respecto de su capacidad para hacerlo.

Algunos en Halifax se preguntaron si Trump bloquearía las leyes que aprobara el próximo Congreso o si encontraría la manera de ignorarlas. Otros se preguntaron si los republicanos, tras haber secundado en gran medida las decisiones de política exterior del presidente, se sentirían más dispuestos a desafiarlo.

"¿Es tan grande el marcador con el que firma los vetos que nada va a cambiar?", preguntó Adrienne Arsenault, periodista canadiense, al senador Chris Coons, demócrata por Delaware, durante un debate. Se refería a la afición del presidente por escribir con marcador negro.

Los demócratas reconocen que su influencia tendrá límites. Aun así, afirman que el enfoque de los legisladores durante los dos últimos años de la presidencia de Trump será radicalmente diferente.

"Es posible que no podamos cambiar el comportamiento de Trump", dijo el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, en una entrevista.

"Pero al menos podemos pronunciarnos como Congreso —y creo que lo haremos— de manera mucho más enérgica y contundente sobre cuánto valoramos las alianzas".

El control del presupuesto militar

Los legisladores estadounidenses ya negocian un acuerdo que busca limitar la guerra contra Irán a cambio de financiamiento para el Pentágono. Cualquier acuerdo probablemente limitaría el gasto en armamento defensivo y quedaría muy por debajo de los 1.5 billones de dólares que la administración Trump ha solicitado para el presupuesto de defensa, según legisladores familiarizados con las negociaciones.

Los legisladores que asistieron a la conferencia de Halifax dijeron que debaten una iniciativa similar para suspender el financiamiento de la campaña de la administración contra presuntos narcotraficantes en América Latina.

"Es como cuando un padre te dice que tienes que irte a dormir", dijo Coons, próximo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en una entrevista.

"En algún momento tiene que haber rendición de cuentas".

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Aunque los demócratas han expresado su frustración porque la Cámara de Representantes y el Senado, bajo control republicano, no han hecho más para frenar las medidas de política exterior más controvertidas de Trump desde su regreso al poder, legisladores de ambos partidos previeron que el nuevo Congreso podría reafirmar su influencia mediante la cooperación bipartidista.

El senador Mike Rounds, de Dakota del Sur, el único republicano que acudió a Halifax, indicó que estaba dispuesto a limitar el uso generalizado de aranceles por parte de Trump y a negociar un aumento del gasto en defensa a cambio de atender algunas prioridades demócratas, como impedir que la administración cambie el nombre del Departamento de Defensa por el de "Departamento de Guerra". También dijo que el presidente debería considerar la sustitución de algunos altos funcionarios de su gabinete, aunque se negó a precisar de quiénes se trataba.

Rounds ha expresado su frustración por la falta de comunicación de la administración con los demócratas, al considerar que esa postura ha perjudicado los esfuerzos para conseguir la aprobación del presupuesto solicitado para el Pentágono. Con la esperanza de facilitar un acuerdo, Rounds dijo que, en las últimas semanas, ayudó a coordinar reuniones informativas privadas entre sus colegas demócratas y altos funcionarios del Pentágono, incluido el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg.

Al ser consultado al respecto, el senador dijo que en las reuniones no participó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha tenido enfrentamientos con los demócratas del Congreso. "Eso va a ser sumamente difícil en esta etapa", dijo Rounds sobre la posibilidad de que Hegseth colabore con los demócratas.

Un funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato para describir las negociaciones privadas con el Congreso, dijo que, en los últimos dos meses, altos funcionarios del Departamento de Defensa habían celebrado más de 130 reuniones con la Cámara de Representantes y el Senado para discutir el presupuesto de defensa.

Según el funcionario, Feinberg celebró varias reuniones diarias en el Capitolio durante la semana pasada, en las que instó a los legisladores a aprobar la totalidad de los 1.5 billones de dólares solicitados.

"Nadie podría decir a finales de año que no hicimos todo lo posible" para conseguir la aprobación del presupuesto, dijo el funcionario.

El senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur, ha facilitado reuniones entre altos funcionarios del Pentágono y legisladores demócratas para abordar el presupuesto de defensa. (Foto Prensa Libre: Allison Robbert/Para The Washington Post)

El respaldo a los aliados de Estados Unidos

Kaine, el demócrata de Virginia, señaló que el Congreso actual había utilizado en ocasiones sus facultades para apoyar a aliados vulnerables de Estados Unidos. Durante un viaje a Europa a principios de este año, el senador afirmó que funcionarios de varios países lo instaron a respaldar un proyecto de ley de sanciones destinado a limitar la economía de guerra de Rusia. El Congreso aprobó la legislación por abrumadora mayoría este otoño, aunque Trump dejó sin efecto la mayor parte de las sanciones un mes después.

"El año que viene veremos un Congreso mucho más firme a favor de la OTAN y de las alianzas", predijo Kaine.

En Canadá, los funcionarios que se reunieron con legisladores estadounidenses ya estaban poniendo a prueba el compromiso del nuevo Congreso.

Días después de que Trump viajara a China e hiciera gestos de acercamiento hacia su presidente, Xi Jinping, el viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Ming-chi Chen, declaró que preguntó a la delegación estadounidense si aún existía apoyo bipartidista para la isla. Añadió que Taiwán sigue interesado en una venta de armas por valor de 14 mil millones de dólares que la administración estadounidense ha retrasado desde principios de año.

Los funcionarios europeos también instaron al nuevo Congreso a aumentar el apoyo a Ucrania después de que Trump suspendiera la mayor parte de la asistencia estadounidense en materia de seguridad a principios del 2025 y retrasara el desembolso de los fondos que el Congreso había aprobado para un paquete de ayuda.

Los funcionarios extranjeros en Halifax señalaron con alarma que Trump había convocado este mes una reunión con los líderes de China y Rusia y que luego había comparado personalmente las conversaciones con las conferencias de la Segunda Guerra Mundial entre Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin.

Los legisladores reunidos en Halifax previeron que el Congreso aprobaría una ley que obligaría a la administración a apoyar a Taiwán y Ucrania, que cuentan con un amplio respaldo bipartidista en el Capitolio. Kaine afirmó que también era posible que el presidente ofreciera su apoyo.