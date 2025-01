Los derechos en las deportaciones masivas: ¿Qué hacer en caso de ser detenido en la calle?

Para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las metas en materia de migración están claras: Desea cerrar por completo la frontera sur del país y además, planea llevar a cabo la deportación más grande en la historia del país americano, en donde expulsará a millones de indocumentados con la ayuda de la Guardia Nacional.

En su primer día como mandatario estadounidense, el magnate neoyorquino indicó que las redadas contra inmigrantes, comandadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) iban a iniciar pronto: "No diré cuándo pero sucederán, porque así salvaremos a nuestro país", agregó el republicano.

Los expertos en defensa de los derechos de los inmigrantes consideran que estas redadas masivas comenzarán en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles, Miami, Dallas y Nueva York, entre otras; por lo que la inquietud pública se verá afectada ante la llegada de las nuevas políticas migratorias.

Por esa misma razón, diversas asociaciones defensoras de los inmigrantes en el territorio americano, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), han decidido compartir una serie de recomendaciones para las personas que actualmente se encuentran en una situación irregular en Estados Unidos.

¿Qué hacer en caso de ser detenido en la calle?

Cientos de indocumentados han indicado que la experiencia de ser detenidos en lugares públicos de los Estados Unidos es "desconcertante", por lo que es importante conocer los derechos que poseén los inmigrantes y saber qué tipo de acciones se pueden seguir al momento de ser arrestados en la vía pública por agentes migratorios.

De acuerdo con las organizaciones defensoras de los inmigrantes en Estados Unidos, cualquier persona, independientemente de su situación irregular o ilegal en el país, tiene derecho a guardar silencio; por lo cual no es obligatorio responder preguntas de las autoridades, especialmente sobre el estatus migratorio o la residencia actual.

"Cualquier declaración, incluso las que se realizan por nerviosismo, pueden ser utilizadas en contra de la persona detenida. Por lo tanto, también se aconseja no firmar documentos que no se entiendan completamente, ya que lo mejor es consultar previamente a un abogado", agregó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

En una detención migratoria, las autoridades no tienen el permiso de registrar las pertenencias, los vehículos u otras personas sin su consentimiento, a menos que exista una orden judicial firmada y sellada; de modo que, si los agentes no cuentan con los requisitos, el detenido puede decirles que no consiente el registro en ese momento.

Mantener una actitud respetuosa

"Es importante mantener una actitud respetuosa en todo momento, ya que eso puede contribuir para evitar complicaciones. Prevenir cualquier tipo de confrontación puede ayudar a garantizar un trato adecuado y justo", agregó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la cual indicó que los problemas surgen por la actitud.

Otros consejos al momento de ser detenido:

No presentar documentos falsos: Estas acciones pueden derivar en consecuencias legales graves.

Estas acciones pueden derivar en consecuencias legales graves. Solicitar un abogado: Existe el derecho de consultar con un profesional antes de responder preguntas.

Existe el derecho de consultar con un profesional antes de responder preguntas. Preguntar si hay libertad de irse: En ocasiones, las autoridades solo están investigando, más no deteniendo.

En ocasiones, las autoridades solo están investigando, más no deteniendo. Actuar con calma: Intentar huir o confrontar a los agentes puede empeorar la situación.