“¡Los niños están bajo escombros!”: los videos que muestran las secuelas de los bombardeos rusos contra hospital ucraniano de Mariúpol

Uno de los miembros del Parlamento de Ucrania, Roman Hryshchuk, subió a su cuenta oficial de Twitter un video donde se pueden observar los daños en la infraestructura del hospital, varios vehículos destruidos y la vegetación del área completamente quemada debido a los bombardeos.

“Los rusos están bombardeando casas, hospitales, iglesias. ¡Envíennos jets para detener esta locura!”, señaló el funcionario en sus redes sociales.

Hryshchuk solicitó el cierre del espacio aéreo para que se eviten los ataques de esta magnitud.

‼️ 10 minutes ago, Russian invaders launched an airstrike on a maternity hospital in Mariupol pic.twitter.com/3wWw3LRS4j

Aún no se ha confirmado el número de fallecidos que provocó el ataque, pero varias personas aledañas al lugar confirmaron la presencia de hombres, mujeres y niños dentro de las instalaciones antes del bombardeo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, publicó también un video en donde se puede ver las instalaciones del hospital completamente destruidas, llenas de escombros y un oficial hablando para ver si logra encontrar sobrevivientes.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

El mandatario se pronunció ante la destrucción del Hospital Infantil de Mariúpol, lamentándose del hecho y solicitando apoyo para contrarrestar los ataques.

“Mariupol. Un golpe directo de las tropas rusas en el hospital de maternidad. La gente, los niños están bajo los escombros. ¡Una verdadera atrocidad!”, señaló el mandatario.

“¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror que estamos viviendo? ¡Cierren el cielo ahora mismo! ¡Detengan las matanzas! Tienen el poder, pero parece que están perdiendo la humanidad”, finaliza el mensaje del presidente que publicó en sus redes sociales.

Otros videos permiten ver los daños derivados del ataque, como la creación de cráteres en el suelo donde fue el epicentro de la explosión y varias zonas que están en llamas.

The epicenter of the strike of the invaders on the maternity hospital and children's hospital in Mariupol. #HelpUkraine #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/ZjRltyyWbX

Las reacciones no se hicieron esperar repudiando el acto y lamentando las pérdidas humanas. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a través de su cuenta de Twitter catalogó el acto como “depravado”.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.

The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022