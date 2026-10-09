Los videos de los daños que causó el terremoto de 7.7 grados en Panamá este 9 de octubre

Este 9 de octubre se registró un terremoto de magnitud 7.7 en el sur de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, que provocó daños en varios edificios.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el epicentro del terremoto se ubicó en Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, a aproximadamente 239 kilómetros de la capital, la ciudad de Panamá.

Además, el terremoto provocó que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitiera una alerta por la posible llegada de olas peligrosas a las costas del Pacífico de varios países, entre ellos Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua.

De forma preliminar, las autoridades panameñas no habían informado sobre personas fallecidas a causa del terremoto, aunque se reportaron algunas personas heridas.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular varios videos e imágenes que muestran edificios con daños considerables a causa del terremoto.

#Panamá 🇵🇦 Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá



El epicentro se ubicó en La Pitaloza, provincia de Herrera, en el sur del país, cerca de la costa del Pacífico. También se activó la alerta de tsunami que afecta a Guatemala y ochos países más



📹 RT Noticias pic.twitter.com/dCx2RDe0AQ — Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 9, 2026

CNN también recopiló algunos videos en los que se muestra, por ejemplo, una iglesia con el campanario derrumbado y otro edificio con la fachada dañada.

También circularon videos que muestran cómo se derrumbó la pared de una vivienda. Otros muestran cómo algunas casas colapsaron y cayeron sobre varios vehículos estacionados.

Algunas grabaciones muestran la reacción de las personas durante el terremoto: mientras algunas corrieron para resguardarse en un lugar seguro, otras salieron a la calle para evitar posibles daños.

Un video llamó la atención porque muestra la magnitud del terremoto dentro de un edificio, donde se observa cómo el agua de las piscinas ubicadas en los pisos superiores comienza a caer debido al movimiento provocado por el sismo.

Así sacudió el terremoto de 7.6 los edificios en la Ciudad de Panama, fue largo y fuerte; el agua de la piscina de este edificio, atras de mi casa, se desbordó por el sacudón. pic.twitter.com/HSShzVgThG — BVMG (@mwbv824) October 9, 2026

Otro video muestra cómo el puente Centenario comienza a moverse bruscamente mientras varios vehículos pasan por él.

🔴 #AHORA | TERREMOTO EN PANAMÁ: Impactantes imágenes muestran el momento en que el Puente Centenario se tambalea durante el fuerte sismo que sacudió al país. pic.twitter.com/f7dKo3kUAQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 9, 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió a través de sus redes sociales mantener la calma tras el terremoto.

Además, solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que informaran sobre los efectos provocados por el terremoto.

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