Finaliza alerta de tsunami en el Pacífico luego de fuerte temblor en Panamá

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió una alerta de tsunami tras el temblor de magnitud preliminar de 7.6 registrado en Panamá este viernes 9 de octubre. A las 14:00 horas, la alerta fue desactivada.

Según el Insivumeh, existía la posibilidad de que olas de tsunami llegaran a las costas del Pacífico de Guatemala a partir de las 14.36 horas.

La institución recomendó a las entidades que conforman el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activar las alertas institucionales correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, el sismo habría alcanzado una magnitud de 7.6, con una profundidad de 33 kilómetros.

Para Guatemala, la amenaza se clasificó como baja, con posibles variaciones en el nivel del mar no mayores de 30 centímetros y un aumento en la fuerza del oleaje.

Según las estimaciones del Insivumeh, la primera ola pudo haber llegado a las costas de Santa Rosa a las 14.36 horas; a las de Escuintla, a las 14.41 horas, y a las de Retalhuleu, a las 14.49 horas.

El Insivumeh explica que un tsunami es una serie de olas que se desplazan fuera de su región de origen y presentan períodos —el tiempo transcurrido entre una ola y otra— que van desde unos minutos hasta una hora, aunque en algunos casos pueden ser más prolongados.

El tamaño de las olas puede variar significativamente entre regiones cercanas, por lo que en algunas zonas podrían observarse únicamente pequeños cambios en el nivel del mar.

Recomendaciones de Conred tras alerta de tsunami para Guatemala

La Conred indicó que, ante la alerta de tsunami emitida por el Insivumeh, mantiene el seguimiento y monitoreo de las condiciones en las zonas costeras de Guatemala, con el objetivo de coordinar las acciones preventivas necesarias para proteger a la población.

Les recomienda a residentes, visitantes y comunidades costeras mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar acercarse al litoral para observar el comportamiento del mar y seguir las instrucciones de evacuación preventiva cuando las autoridades lo indiquen.

Añadió que el sistema Conred continuará dando seguimiento a la información del Insivumeh y comunicará las actualizaciones correspondientes.

Cancillería monitorea situación de guatemaltecos en Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que la Embajada de Guatemala en Panamá monitorea la situación de los guatemaltecos que se encuentran en ese país. Hasta el momento, no se reportan connacionales afectados por el terremoto, según información preliminar de la Cancillería.

El Minex tiene registrados a 3 mil 89 guatemaltecos residentes en Panamá. Como medida de atención y asistencia, habilitó números telefónicos de emergencia para atender solicitudes de apoyo o información.

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