¿Cuál ha sido el terremoto más potente registrado por la ciencia? Ocurrió hace más de 60 años y ningún otro ha superado su récord

Cuando pensamos en los sismos más destructivos y masivos, la mente suele viajar de inmediato a Japón o Indonesia. Sin embargo, el récord absoluto registrado por la ciencia se encuentra en Sudamérica.

El 22 de mayo de 1960, la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, se convirtió en el epicentro de un evento sin precedentes: un terremoto de magnitud 9,5 que no solo transformó la geografía local, sino que envió ondas de choque y tsunamis a lo largo y ancho de todo el Océano Pacífico.

A las 3.11 de la tarde (hora local), la Tierra comenzó a moverse con una fuerza nunca antes medida por instrumentos modernos. La magnitud de 9,5 apenas logra reflejar la verdadera dimensión del desastre, ya que la ruptura tectónica se extendió a lo largo de aproximadamente 1.000 kilómetros de territorio chileno.

Pero el sacudón en tierra firme fue solo el comienzo. El sismo desplazó de manera violenta el fondo marino, liberando un tsunami gigante que arrasó las costas chilenas y emprendió un viaje a través de miles de kilómetros de océano. Casi un día después, las olas alcanzaron puntos tan distantes como Hawái (donde causaron 61 muertes), Japón y Filipinas.

En Chile, la combinación del terremoto y el maremoto dejó decenas de miles de viviendas destruidas y a cerca de dos millones de personas sin hogar. Aunque la cifra exacta de víctimas sigue siendo objeto de debate histórico, lo que quedó claro es que este evento cambió para siempre la comprensión científica de los desastres naturales.

Como resultado directo de la tragedia, en 1965 se estableció el Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis en el Pacífico, una red global de protección que sigue vigente hasta hoy.

Más de seis décadas después, ningún sismo ha superado el récord de Valdivia, recordando a la humanidad que un movimiento bajo la corteza terrestre en un rincón del planeta puede alterar la vida al otro lado del océano.

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