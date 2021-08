Madre cierra las redes sociales de su hija ‘influencer’ con millones de seguidores y esta es su explicación

“Decidí apagar la cuenta de Tik Tok y de Instagram de mi hija. Aburrida, lo sé, pero nuestra función como madres no es ser ‘amiguita’ de ustedes y eso solo lo van a entender en retrospectiva”, les escribió Rocha a los adolescentes seguidores de la menor.

El Tiempo.com informó que la mujer, con más de 100 mil seguidores en la plataforma, habría clausurado de improviso las cuentas de su hija y los fanáticos habrían reaccionado con cientos de comentarios.

“El cariño que ustedes sienten por ella es la cosa más tierna, pero no creo saludable ni para un adulto y mucho menos para una adolescente basar sus referencias de autoconocimiento gracias a un ‘feedback’ virtual”, les respondió.

Valentina Ríos, conocida como ‘Nina Ríos’, es una joven de 14 años que venía generando contenido masivo en redes sociales.

Sus cerca de dos millones de seguidores la hacían ser considerada como una ‘influencer’.

“Yo no quiero que ella crezca creyendo que es ese personaje. No la quiero ver a ella divulgando ropas estruendosas de poliéster ‘made in China’. No quiero a mi hija brillante prestándose a bailecitos diarios como un babuino entrenado”.

“Lo veo divertido… y mega innecesario”, remató.

Según dio a conocer la mujer, su hija viajará a Suiza con su hermano mayor para continuar sus estudios en Europa.

La idea parece ser que pueda estudiar biología y conectar con la naturaleza del país de los Alpes.

A pesar de que su decisión le ha traído miles de críticas e insultos en Internet, Fernanda Rocha se ha ratificado compartiendo noticias de jóvenes afectados por el mal uso de redes sociales.

“La vida solo es buena cuando se es feliz ‘offline’ primero”, concluyó en su mensaje inicial.