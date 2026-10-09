Marejadas y vientos “devastadores”: Así golpeará el huracán Isaías a EE. UU. este fin de semana

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Marejadas y vientos “devastadores”: Así golpeará el huracán Isaías a EE. UU. este fin de semana

El NHC informó que el huracán Isaías alcanzó la categoría 3 y podría provocar marejadas "mortales" y vientos "devastadores" en EE. UU.

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Florida desplegará más de 12.000 oficiales ante el impacto del huracán Isaías en EE.UU.

Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NCH) de Estados Unidos este jueves, del huracán Isaías que podría tocar tierra la noche del viernes o madrugada del sábado entre Alabama y Florida. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) actualizó este 9 de octubre la situación del huracán Isaías, que se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría 3 y amenaza con provocar marejadas ciclónicas "mortales" y vientos "devastadores" a lo largo de las costas del Panhandle de Florida y Alabama.

De acuerdo con el boletín informativo del NHC, Isaías se encuentra a 310 kilómetros al sur de Pensacola, Florida, y a 235 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Mississippi.

Debido al fortalecimiento del huracán Isaías, el NHC ha mantenido las siguientes advertencias:

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  • Se mantiene un aviso de huracán desde Ocean Springs, Misisipi, hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf, Florida.
  • Persiste el aviso de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta el río Suwannee, Florida.
  • Hay un aviso de tormenta tropical desde el límite entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, Luisiana, hasta el oeste de Ocean Springs, Misisipi, y desde el límite entre los condados de Bay y Gulf hasta el río Aucilla, Florida.

El NHC afirma que Isaías se desplaza hacia el norte-noreste a una velocidad aproximada de 26 kilómetros por hora.

"Se espera que este movimiento continúe durante la noche, seguido de un desplazamiento hacia el norte el sábado 10 de octubre", afirma el NHC.

Por su trayectoria, se prevé que Isaías continúe hacia la costa norte del Golfo de México durante la tarde de este viernes y toque tierra esta noche.

Isaías presenta vientos máximos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, además de fuertes ráfagas.

Actualmente, Isaías es un huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson.

"Es posible que su intensidad varíe durante la tarde, pero se espera que Isaías alcance o se acerque a la categoría de huracán mayor al tocar tierra esta noche", señala el NHC.

Lea también: Huracán Isaías se intensifica a categoría 3 y pone en alerta a más de 20 millones de personas en EE. UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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