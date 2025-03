Maria Shriver relata la crisis que sufrió por el hijo ilegítimo de Arnold Schwarzenegger

Maria Shriver, exesposa de Arnold Schwarzenegger, relata en sus memorias cómo fue el final de su matrimonio, luego de haber descubierto que el actor le había sido infiel y que tenía un hijo ilegítimo con su empleada doméstica, una mujer de origen guatemalteco.

Durante ese periodo, construyeron una familia compuesta por cuatro hijos.

Antes de divorciarse, Shriver se enteró de que Schwarzenegger le había sido infiel y que, producto de esa relación, tuvo un hijo ilegítimo con una empleada doméstica de su hogar, Mildred Baena.

Medios estadounidenses revelan que fruto de esa aventura nació Joseph Baena en 1997, días después del nacimiento del menor del matrimonio, Christopher Schwarzenegger.

Ahora, Shriver ha revelado en sus memorias I Am Maria cómo afrontó su divorcio.

Según la revista People, Shriver ha expresado en las páginas de su nuevo libro que el final de su matrimonio fue un “golpe devastador que le cambió la vida”, tras la muerte de sus padres.

Mi matrimonio de veinticinco años se vino abajo. Me rompió el corazón, me rompió el alma, rompió lo que quedaba de mí. Sin mi matrimonio, mis padres, mi trabajo, el dique de mi negación, con D mayúscula, que había mantenido toda mi vida, simplemente se hizo añicos, relata Shriver.

Agrega: Me consumía el dolor y me atormentaba la confusión, la ira, el miedo, la tristeza y la ansiedad. Ya no estaba segura de quién era ni adónde pertenecía. Sinceramente, fue brutal y estaba aterrorizada.

Dijo que, tras haber pasado por varios tipos de terapia y tiempo en un convento, por fin halló la forma de curar su alma.

Empecé a escribir desde lo más profundo de mi ser. A través de mi poesía, he encontrado a una mujer aterrorizada por no estar a la altura del legado de su familia; temerosa de no ser lo suficientemente importante, una hija, hermana, esposa, madre y periodista lo suficientemente buena, cuenta.

Respecto de los cuatro hijos del exmatrimonio, la periodista admitió que lo pasaron muy mal al ver que “todo lo relacionado con su mundo y el bienestar de su hogar quedó desarraigado en un instante”, pero, a pesar de ello, se enorgullece del “valor y el coraje que exhibieron” sus hijos.

Por ahora, ninguno de ellos tiene un vínculo con Baena, su hermano ilegítimo; sin embargo, Arnold sí mantiene una relación con su hijo, y se les ha visto en ocasiones compartiendo momentos como padre e hijo.