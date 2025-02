Más de 100 denuncias penales por el caso de la criptomoneda que Milei promocionó y terminó siendo una estafa

Durante la noche del pasado viernes 14 de febrero, el presidente de Argentina, Javier Milei, apoyó públicamente a través de sus redes sociales a una nueva criptomoneda, de nombre $LIBRA, la cual se llama de la misma manera que el signo zodiacal del mandatario argentino, tomando en consideración que nació el 22 de octubre de 1970.

Javier Milei lanzó su recomendación como economista en la red social de X (Twitter) y a partir de su publicación en la plataforma, la criptomoneda $LIBRA aumentó exponencialmente su valor en tan solo tres horas, por lo que sus principales inversores retiraron más de US$80 millones (Q617 millones) y eso derrumbó la inversión.

De acuerdo con algunos analistas argentinos, la situación estaba premeditada y a esta maniobra se le conoce como "Tirar de la alfombra", un fraude que existe dentro del mundo de la economía virtual que se da cuando los creadores de la criptomoneda abandonan el proyecto sin avisar y se llevan todos los fondos invertidos por los usuarios.

Para este caso en específico, la Oficina de Anticorrupción en Argentina calcula que fueron más de 44 mil inversores quienes perdieron su dinero tras haber confiado en la recomendación de Javier Milei, como por ejemplo: El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados argentinos José Luis Espert y Damián Arabia.

"Hace unas horas apoyé un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba enterado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión", público en redes sociales el presidente argentino tras percatarse de lo sucedido con $LIBRA.

Posteriormente, luego de la lluvia de críticas por parte de las personas que perdieron su dinero, el mandarario agregó: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas".

A pesar del arrepentimiento, la promoción de $LIBRA dejó a miles de argentinos en una situación complicada, por lo que, según anunció la Justicia Federal Argentina, hasta la mañana de este lunes 17 de febrero se han presentado 113 denuncias penales en contra del mandatario, ya que muchos creen que Milei se benefició con la situación.

Ante esta situación, la Justicia argentina está evaluando si el presidente cometió algún delito al promocionar la criptomoneda; sin embargo, hasta ahora, aún no está claro si la publicación de Javier Milei en redes sociales constituye un crimen, ya que, de acuerdo con el abogado Jorge Grispo: "Un comentario en Twitter no es ninguna fechoría".

"La publicación en la que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable pero no constituye una infracción penal. El derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional Argentina, y el hecho de ocupar la Presidencia no anula esta prerrogativa", añadió Grispo.

No obstante, aunque promover un proyecto comercial no equivale a cometer un ilícito en Argentina, las autoridades del país sudamericano ya se encuentran investigando si se trata de un engaño deliberado, tomando en consideración que el mandatario argentino podría haber ocultado la verdadera naturaleza de la criptomoneda que ofreció.

The president of Argentina Javier Milei just rugged CT with the launch of $LIBRA that briefly touched a $2billion market cap before crashing



Imagine getting farmed by someone that couldn’t let go of their 2008 emo hair style🥴



