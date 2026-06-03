Más de 15 horas: así fue la toma de rehenes en un banco de California y el rescate hecho por las autoridades

Este 3 de junio, las autoridades de Estados Unidos informaron sobre una toma de rehenes en un banco de California y sobre cómo el sospechoso fue abatido a tiros por agentes del FBI.

Un comunicado de la Policía de Bakersfield, publicado este miércoles, señala que el enfrentamiento entre las autoridades y el sospechoso comenzó el 2 de junio y duró varias horas.

Las autoridades habrían recibido una llamada alrededor de las 13 horas del martes sobre una amenaza de bomba en un banco Chase de la ciudad de Bakersfield, ubicada en el centro de California.

Al llegar, la Policía detalló que el sospechoso intentó atrincherarse en el interior del banco con varias personas dentro. Según indican, dos individuos fueron puestos en libertad luego de que las autoridades negociaran con el hombre.

Finalmente, el hombre fue abatido a tiros por agentes policiales, y las aproximadamente diez personas retenidas fueron liberadas sin reporte de heridos ni fallecidos.

Algunos medios locales, como Univisión, señalan que el hecho duró aproximadamente 15 horas y que en los alrededores del banco se encontraban más de 150 policías.

All hostages have been released and a suspect is dead after an hours-long standoff at a bank in California, according to the Bakersfield Police Department.



The hostage situation ended at about 4:20 a.m. on Wednesday. https://t.co/Fx9GgYBmrJ pic.twitter.com/KPoW9vfPoU — ABC News (@ABC) June 3, 2026

Además de las fuerzas del orden, en las cercanías del banco también estuvieron presentes miembros del Equipo de Negociaciones de Crisis, quienes mantuvieron contacto telefónico con el sospechoso.

Finalmente, el Departamento de Policía de Bakersfield indicó en X que no participó en el uso de la fuerza para neutralizar al hombre.

A raíz de este hecho, los edificios cercanos al banco fueron evacuados, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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