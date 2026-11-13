Más de 22 años en prisión: qué hacía “Tony Montana”, hermano de “El Mencho” dentro del CJNG, según EE. UU.

«Tony Montana» es el apodo que recibía Antonio Oseguera Cervantes, hermano del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), «El Mencho», y quien este 13 de noviembre fue condenado por narcotráfico por las autoridades de EE. UU.

Mediante un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU., se informó que Antonio Oseguera Cervantes, de 67 años, fue condenado este viernes a 270 meses de prisión por delitos de narcotráfico internacional y otros relacionados con armas de fuego.

«Oseguera Cervantes se declaró culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a Estados Unidos», detallaron las autoridades de EE. UU.

Las autoridades afirman que «Tony Montana» es originario de Michoacán, México, y es señalado de «alimentar una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas del mundo».

«Durante más de dos décadas, Cervantes ha inundado las comunidades estadounidenses con drogas letales mientras se enriquecía a sí mismo y a sus asociados», declaró el fiscal general adjunto Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Por su parte, Terry Cole, miembro de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que Oseguera Cervantes «fue mucho más que el hermano de El Mencho».

🚨 Mexican Cartel Leader Known As “Tony Montana” SENTENCED for Armed Drug Trafficking as Part of @HSTaskForce Initiative: Antonio Oseguera Cervantes Is Brother of Former Top Cartel Leader Known As “El Mencho”



“Oseguera Cervantes’ sentence sends a clear message to criminals… pic.twitter.com/DpfKMlOSIq — Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 13, 2026

«Él desempeñó un papel fundamental en la consolidación del CJNG como una de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas del mundo», afirmó Cole.

Cocaína y metanfetamina

Documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia señalan que «Tony Montana» se encargaba de la distribución de cocaína y metanfetamina para su importación a Estados Unidos.

Además, es señalado por las autoridades de EE. UU. de suministrar productos químicos a laboratorios de metanfetamina, primero para otro grupo criminal, el Cártel del Milenio, y luego para el CJNG.

En 2002, Oseguera Cervantes se unió al Cártel del Milenio, donde supervisaba la venta de narcóticos, protegía los territorios del cártel de otros grupos rivales y dirigía diversos laboratorios de metanfetamina.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", hermano de "El Mencho", el exlíder del CJNG que fue abatido en febrero pasado, fue sentenciado a 22 años y medio de prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas y el uso de armas de fuego. pic.twitter.com/1lHSuRg8xI — El Universal (@El_Universal_Mx) November 13, 2026

«En 2010, tras la detención del máximo líder del Cártel del Milenio, su facción militar se separó para formar el CJNG», señala el Departamento de Justicia.

Miembro del CJNG

El comunicado del Departamento de Justicia explica que, cuando «Tony Montana» estaba en el CJNG, se encargaba de reportar directamente a «El Mencho» las actividades del grupo, además de colaborar con otro cártel vinculado al CJNG, llamado Los Cuinis.

«También gestionaba la recaudación y el lavado de dinero del narcotráfico del CJNG y portaba una pistola al recaudar fondos y asistir a reuniones para discutir el tráfico de drogas», declararon las autoridades estadounidenses.

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