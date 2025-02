Más de 325 mil personas marchan en Grecia para conmemorar accidente ferroviario que dejó casi 60 fallecidos

Grecia se encuentra además prácticamente paralizada por una jornada de huelga general de 24 horas, que ha tenido mucho seguimiento.

La movilización supera ampliamente a las manifestaciones que tuvieron lugar tras la catástrofe que se cobró la vida de 57 personas, muchas de ellas estudiantes.

“Queremos que se haga justicia“, clamó uno manifestante en Atenas, Dimitris Korovesis, de 16 años, en un momento en que los griegos exigen respuestas sobre las causas exactas de esta colisión frontal entre dos trenes el 28 de febrero de 2023.

“Grecia mata a sus hijos”, se podía leer en una pancarta colocada frente al Parlamento, en el centro de la capital, donde se congregaron unas 180 mil personas, según la policía.

La marcha en Atenas se vio salpicada por enfrentamientos que dejaron 30 heridos y 27 detenidos, según la policía. Se arrojaron piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad, que respondieron lanzando gases lacrimógenos.

