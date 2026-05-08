Más de 8 mil estudiantes afectados: Grupo hackea la plataforma Canvas y afecta varias universidades de EE. UU.

Medios estadounidenses informaron este 8 de mayo que un grupo de hackers habría irrumpido en diferentes universidades y sistemas escolares que utilizan la plataforma Canvas para almacenar materiales de estudio, cuestionarios e incluso calificaciones de exámenes.

De acuerdo con CNN, universidades de todo Estados Unidos, incluidas Pensilvania, Georgetown y Oklahoma, reportaron que los estudiantes, al intentar ingresar a la plataforma digital Canvas, encontraron un mensaje colocado por el grupo de hackers identificado como ShinyHunters.

Esto provocó que varias universidades, como Columbia, Rutgers, Princeton, Kent State, Harvard y Georgetown, así como distritos escolares de California, Florida, Georgia, Oklahoma, Oregón, Nevada, Carolina del Norte, Tennessee, Utah, Virginia y Wisconsin, alertaran a los estudiantes mediante comunicados.

CNN indicó que se trata del segundo incidente informático registrado este mayo, en el que el grupo de hackers filtró datos de estudiantes.

El medio agregó que Canvas tiene más de 30 millones de usuarios activos a nivel mundial y que su empresa matriz, Instructure, es utilizada por más de ocho mil instituciones.

Canvas' parent company Instructure has been hacked, and the site is being held for ransom after suffering a data breach



Over 9000+ schools have reportedly been affected and ~225 million users worldwide had their personal information potentially compromised pic.twitter.com/UxZ7o8cx6N — internet hall of fame (@InternetH0F) May 7, 2026

Instructure indicó en su sitio web que Canvas se encuentra “actualmente en mantenimiento” y que investiga la situación.

El primer ataque registrado este mes ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando Instructure reportó “un incidente de ciberseguridad llevado a cabo por un actor criminal”.

Hacker group ShinyHunters hacked Canvas and held the website for ransom during finals week



They claim over 9,000 schools were affected and 275 million users' data was compromised pic.twitter.com/hXLzPWjnup — Dexerto (@Dexerto) May 8, 2026

Aunque la empresa afirmó que la situación fue controlada parcialmente, muchos datos de estudiantes quedaron comprometidos, entre ellos nombres de usuarios, direcciones de correo electrónico y números de identificación estudiantil.

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