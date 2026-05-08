Internacional
Más de 8 mil estudiantes afectados: Grupo hackea la plataforma Canvas y afecta varias universidades de EE. UU.
Un grupo de hackers irrumpió la plataforma Canvas en EE. UU., lo que afectó a varias universidades y a casi 8 mil estudiantes.
EPA6987. MOERS (ALEMANIA), 04/01/2019.- Fotografía de archivo del 4 de enero 2019 de una persona frente a un computador portatil en Moers (Alemania). Informaciones periodísticas indicaron este jueves que un registro con numerosos datos de robados de usuarios fue publicado en Internet. La recopilación llamada Collection #1 contiene casi 773 millones de diferentes correos electrónicos y más de 21 millones de difetentes claves, según un experto en seguridad IT australiano. EFE/SASCHA STEINBACH
Medios estadounidenses informaron este 8 de mayo que un grupo de hackers habría irrumpido en diferentes universidades y sistemas escolares que utilizan la plataforma Canvas para almacenar materiales de estudio, cuestionarios e incluso calificaciones de exámenes.
De acuerdo con CNN, universidades de todo Estados Unidos, incluidas Pensilvania, Georgetown y Oklahoma, reportaron que los estudiantes, al intentar ingresar a la plataforma digital Canvas, encontraron un mensaje colocado por el grupo de hackers identificado como ShinyHunters.
Esto provocó que varias universidades, como Columbia, Rutgers, Princeton, Kent State, Harvard y Georgetown, así como distritos escolares de California, Florida, Georgia, Oklahoma, Oregón, Nevada, Carolina del Norte, Tennessee, Utah, Virginia y Wisconsin, alertaran a los estudiantes mediante comunicados.
CNN indicó que se trata del segundo incidente informático registrado este mayo, en el que el grupo de hackers filtró datos de estudiantes.
El medio agregó que Canvas tiene más de 30 millones de usuarios activos a nivel mundial y que su empresa matriz, Instructure, es utilizada por más de ocho mil instituciones.
Instructure indicó en su sitio web que Canvas se encuentra “actualmente en mantenimiento” y que investiga la situación.
El primer ataque registrado este mes ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando Instructure reportó “un incidente de ciberseguridad llevado a cabo por un actor criminal”.
Aunque la empresa afirmó que la situación fue controlada parcialmente, muchos datos de estudiantes quedaron comprometidos, entre ellos nombres de usuarios, direcciones de correo electrónico y números de identificación estudiantil.
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