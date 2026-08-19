Más de US$800 mil: el caso del costarricense que cobró por 20 años la pensión de una mujer de EE. UU. fallecida

En Costa Rica se ha vuelto polémico el caso de un hombre investigado por presuntamente cobrar durante más de 20 años la pensión de una mujer estadounidense que falleció en el 2005.

La muerte de la mujer, según las autoridades costarricenses, ocurrió en un hogar para adultos mayores en la capital, donde el señalado ejercía como administrador.

El Ministerio Público de Costa Rica indicó que el hombre, identificado únicamente por el apellido Abarca, habría cobrado aproximadamente US$800 mil de la pensión de la mujer.

Por ello, las autoridades lo señalan de los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa.

La investigación de las autoridades determinó que el señalado administraba el hogar para adultos mayores en La Uruca, San José.

La mujer estadounidense ingresó en ese hogar en 1999 y permaneció ahí hasta el 2005, cuando falleció a los 78 años.

"La fiscalía presume que, tras el fallecimiento de la mujer, el imputado gestionó su sepultura en un cementerio de Cartago (este de Costa Rica) y que, en el 2006, habría presentado documentación falsa ante el California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), sistema de jubilación de los educadores de ese Estado, con el propósito de ser reconocido como apoderado de Collins y así tener acceso a su pensión", indicaron las autoridades.

El hombre habría tenido acceso a una tarjeta bancaria que le permitió disponer del dinero de la pensión de la mujer entre el 2006 y el 2026.

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