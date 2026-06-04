Autoridades revelan cómo los ciberdelincuentes logran acceder a cuentas bancarias y qué hacer para evitarlo

Autoridades dieron detalles de cómo operan los ciberdelincuentes para acceder a cuentas bancarias y alertaron a la población para evitar ser víctima de estafas.

José Canel, subdirector de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (Deic), declaró este jueves 4 de junio que fue comisionado para atender una citación de un grupo de diputados para abordar el incremento de la ciberdelincuencia.

Añadió que, lamentablemente, muchos ciudadanos han sido estafados o han sufrido la vulneración de sus cuentas bancarias, lo que implica la pérdida de dinero por transacciones efectuadas a través de diversas plataformas.

Indicó que cuentan con una estadística de requerimientos efectuados por el Ministerio Público por medio del Departamento de Investigación de Delitos de Cibercrimen.

Canel agregó que han trabajado 16 denuncias directamente en la Policía Nacional Civil (PNC) y han emitido más de 178 informes a requerimiento de fiscalías relacionados con ese delito.

Según el funcionario, algunas personas comprometen sus propios datos al dar clic en enlaces desconocidos, lo que vulnera su información. Luego, esos datos personales y claves de acceso son utilizados para efectuar transacciones bancarias, y muchas víctimas pierden su dinero.

Explicó que los delincuentes utilizan páginas que simulan ser las oficiales y contactan a las víctimas haciéndoles creer que se trata de sitios legítimos.

Advirtió que los ciberdelincuentes han evolucionado sus métodos para engañar a las víctimas, quienes en muchos casos no se percatan del riesgo que corren sus datos personales.

Resaltó que varias instituciones y el sector bancario alertan a los usuarios para proteger sus datos; por ejemplo, recomiendan no ingresar en páginas web sospechosas.

Canel recomendó a los usuarios ser cuidadosos con su información, verificar con quién se contactan y confirmar que se trata de la persona o empresa correcta antes de efectuar cualquier transacción.

Héctor Aldana, diputado de Vamos, indicó que este 4 de junio se reunieron con representantes del Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y la Policía Nacional Civil (PNC), debido al aumento de las denuncias por estafas digitales.

Dijo que existen numerosos casos en los que son clonadas tarjetas de crédito o los usuarios reciben mensajes en sus teléfonos celulares mediante los cuales les sustraen datos, lo que provoca el vaciado de sus cuentas.

Según el diputado, el ciudadano carece de protección, pues cuando el afectado denuncia lo ocurrido, el banco le pregunta si posee seguro y, si no lo tiene, lamentablemente no puede hacerse nada.

Según el legislador, tanto el Banco de Guatemala como la Superintendencia de Bancos están limitados por el alcance de sus facultades. Agregó que, aunque las víctimas presentan denuncias por estas estafas, las instituciones efectúan investigaciones internas y solicitan información a los bancos, pero los resultados nunca se hacen públicos.

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Añadió que el sistema bancario tiene la capacidad de rastrear los fondos robados, aunque se desconoce dónde terminan.

Indicó que este asunto requiere acciones preventivas y persecución penal. En ese sentido, la PNC tiene alrededor de 25 investigaciones en curso y ha efectuado allanamientos de distinta naturaleza; sin embargo, los guatemaltecos continúan siendo víctimas de estas estafas.

Añadió que el objetivo de la reunión fue determinar qué normas deben crearse o mejorarse para fomentar la colaboración entre las entidades financieras en beneficio de los usuarios que buscan respuestas.

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