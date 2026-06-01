Así operaba el supuesto esquema de inversión con el que capturado habría engañado a sus víctimas

Policías de la Comisaría 74 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Edy “N”, de 24 años, en la finca Santa Bárbara, Pastores, Sacatepéquez.

El detenido fue capturado la noche del domingo 31 de mayo y es señalado de estafa propia. La captura fue ordenada por un juzgado de Huehuetenango.

Según la PNC, el detenido presuntamente contactaba a personas por medio de la aplicación Telegram.

A sus víctimas les ofrecía supuestas oportunidades de inversión en productos de línea blanca y les prometía duplicar el capital invertido, induciéndolas a efectuar depósitos por diferentes montos, afirmó la PNC.

De acuerdo con el informe policial, el 2 de mayo fue capturada su conviviente, Jacqueline “N”, de 21 años, en el cantón Concepción, San Lorenzo El Tejar, Pastores, Sacatepéquez.

La mujer también fue detenida por el supuesto delito de estafa propia.

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