Tío y sobrino son detenidos por supuestas estafas que alcanzan hasta Q75 mil en encomiendas

Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en operativos en las aldeas San Felipe de Jesús y San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, dieron cumplimiento a órdenes de captura.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 15 de abril que los detenidos son José “N”, de 57 años, y Erick “N”, de 34 (tío y sobrino).

Afirmó que ambos son sindicados de estafa propia y requeridos desde el 15 de agosto del 2025 por un juzgado de Jutiapa.

La PNC explicó que los investigadores dieron seguimiento a denuncias de ciudadanos estafados por medio de distintas plataformas de redes sociales.

Indicó que los capturados supuestamente contactaban a las personas mediante mensajes de texto o llamadas y les hacían creer que familiares en Estados Unidos habían enviado paquetes o encomiendas a su nombre.

De acuerdo con la investigación, los detenidos presuntamente afirmaban que esas encomiendas estaban retenidas en aduanas y que, para poder recogerlas, las víctimas debían depositar dinero a cuentas de terceras personas, en montos que oscilaban entre Q5 mil y Q20 mil.

Preliminarmente, la PNC ha establecido que en algunos casos lograban estafar a las víctimas con sumas de hasta Q75 mil. La investigación continúa.

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