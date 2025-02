Mayo Zambada: la advertencia del narco mexicano para lograr su repatriación

"El Mayo" Zambada" solicitó su repatriación a México para evitar la condena de muerte en EE. UU., y aseveró que, de no lograrse, ocurriría un "colapso" entre ambos países.

Este 21 de febrero, Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa y preso en EE. UU., solicitó su repatriación a México dada la posibilidad de que sea condenado a muerte en el país estadounidense.

Además de evitar la pena de muerte, Zambada dice que pide la repatriación dado a que su captura en el estado de Texas el pasado 2024 fue de forma "irregular".

Según la petición de la defensa de Zambada, la cual fue enviada al consulado de México en Nueva York, el cofundador del cartel habría sido "secuestrado" por uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el cual buscaba obtener beneficios judiciales para él y otro de sus hermanos.

El documento, divulgado a la prensa en Nueva York por la defensa, pide la "repatriación inmediata" del narcotraficante, en el marco de una solicitud de "protección consular", alegando que su traslado a Estados Unidos fue "irregular".

"Si el gobierno de México no actúa (…) seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda", señala Zambada en el documento de más de treinta páginas que detalla distintos aspectos legales.

Además, de acuerdo al medio Reforma, de México, otra declaración que llamó la atención fue de Juan Manuel Delgado, asesor jurídico de Zambada, quien dijo que, de no concretarse la repatriación de "El Mayo", podría ocurrir "un colapso" en las relaciones bilaterales entre México y EE. UU.

"Esta exigencia no es opcional. Debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto a que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en la que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de EE. UU.". dijo Delgado, cómo se lee en la publicación del medio mexicano.