“Me cuesta mantener a mi familia”: el ruso que acusa al ICE de retener sus documentos personales tras ser liberado

Un grupo de siete migrantes presentó una demanda colectiva en la que señalan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de no devolverles sus objetos personales una vez que fueron liberados.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de los estados de Columbia e Illinois, junto con el Fondo de Defensores de la Democracia y el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, representan a los siete migrantes que presentaron la demanda.

En su página web, la ACLU de Columbia detalla el caso de Vladimir Izmailov, un hombre originario de Rusia que se vio afectado debido a que el ICE no le habría entregado sus documentos laborales, lo que le ha dificultado la búsqueda de empleo.

La ACLU explica que el ICE tampoco le habría devuelto otros objetos personales a Izmailov, como su anillo de bodas, que tenía cuando fue detenido por las autoridades migratorias.

«El señor Izmailov se ha visto obligado a pedir dinero prestado para pagar el alquiler de su casa, en la que vive con su esposa y sus dos hijos. No puede conducir y no puede costear la reposición de sus documentos ni de su anillo», explica la ACLU.

La página oficial de la ACLU también recoge declaraciones de Izmailov, quien afirma que su situación ha empeorado debido a que las autoridades migratorias no le han devuelto sus pertenencias.

«El ICE me detuvo en condiciones terribles, sin la nutrición ni la atención médica adecuadas durante meses. Ahora, me cuesta mantener a mi familia porque el ICE todavía tiene mis documentos que demuestran que estoy autorizado a trabajar», afirma Izmailov.

En la demanda, la ACLU explica que el ICE tiene prohibido retener bienes una vez que expira la justificación para mantener bajo custodia al migrante detenido.

«La Cuarta Enmienda existe para que los agentes gubernamentales excesivamente celosos no puedan tomar y retener nuestros bienes sin motivo alguno», dijo Michael Perloff, abogado de la ACLU de Columbia.

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