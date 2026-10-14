Acusan al ICE de atropellar intencionalmente a un migrante en Texas: el video que muestra lo ocurrido

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Acusan al ICE de atropellar intencionalmente a un migrante en Texas: el video que muestra lo ocurrido

Un video tomado por una cámara de seguridad muestra cómo una supuesta camioneta del ICE atropella intencionalmente a un migrante mexicano.

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Agentes federales llegan a Minneapolis para realizar operativos de control migratorio.

FOTO ILUSTRATIVA. Un agente del ICE regresa a su vehículo el 6 de febrero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 14 de octubre, un fiscal de Texas informó que presuntamente un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) habría atropellado a Miguel Parra, un migrante originario de México.

Por su parte, el hermano de Parra exigió justicia este miércoles por lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 10 de octubre, mientras Parra se dirigía a su trabajo en su vehículo. En ese momento, fue interceptado por una camioneta en la que viajaban agentes del ICE.

Según indicó el director ejecutivo de la organización no gubernamental Immigrant Families and Students in the Fight (FIEL), cuando Parra detuvo su vehículo, comenzó a correr. Fue entonces cuando la camioneta del ICE lo persiguió y lo embistió por la espalda.

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Parra fue trasladado a un hospital debido a las fracturas que sufrió en ambas piernas, la cadera y uno de sus tobillos.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del sector, en cuyas imágenes se observa el momento en que Parra comienza a correr mientras es perseguido por la camioneta del ICE.

El hermano de Parra, identificado como Rodolfo, pidió a las autoridades locales que actúen contra los agentes del ICE por lo ocurrido.

Además, solicitó ayuda para evitar que los agentes migratorios trasladen a su hermano desde el hospital a un centro de detención.

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"Le pedimos a todas las autoridades que nos ayuden y que no muevan a mi hermano del hospital porque se encuentra en estado crítico", dijo.

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, abrió una investigación sobre el incidente y afirmó que está preparado para presentar cargos penales contra los agentes migratorios.

"Fue un atropello intencional y, en ese caso, constituye una agresión agravada con un arma mortal en Texas", dijo Teare a NBC News. Agregó que el Gobierno federal no está colaborando con la investigación.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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