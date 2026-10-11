Qué se sabe del atropello de un migrante mexicano durante un operativo del ICE en Houston

El atropello de un mexicano durante un operativo migratorio en el condado de Harris, Houston, Texas, suma nuevos elementos: un video difundido por un medio local, versiones que no coinciden en el horario del hecho y una investigación que sigue abierta, según las autoridades.

N+ Univision 45 informó que recibió un video en el que se observa cómo una camioneta atropella a Miguel Parra Hernández durante la intervención de las autoridades migratorias. El medio precisó que la descripción de la grabación no permite establecer, por sí sola, la secuencia previa ni la intención del conductor.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) sostiene que Parra Hernández corrió frente a uno de sus vehículos cuando los agentes intentaban detenerlo. La Oficina del Sheriff, que encabeza la investigación con asistencia de la Fiscalía del condado de Harris, no ha establecido públicamente las circunstancias del impacto.

Anthony McConnell, mayor de la Oficina del Sheriff, indicó que uno de los agentes intentaba bloquear el paso al pasajero cuando lo golpeó con el vehículo.

Dos horarios distintos

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre en Clay Road. Los comunicados de ambas agencias difieren en la hora: la Oficina del Sheriff lo sitúa alrededor de las 7.20 horas, mientras que ICE señala que el operativo se desarrollaba aproximadamente a las 8.30 horas, hora del centro. Univision indicó que la información disponible no aclara esa diferencia.

El estado del herido

La Oficina del Sheriff informó que el hombre fue trasladado a un hospital local por lesiones en la parte inferior del cuerpo. ICE indicó que sus agentes solicitaron servicios médicos de emergencia y que Parra Hernández se encuentra estable y sus lesiones no ponen en peligro su vida.

Según CNN, McConnell dijo que el hombre tiene 48 años, que creen que tiene una pierna rota y que permanece bajo custodia de ICE.

El objetivo del operativo aún no ha sido localizado

ICE informó que buscaba detener a José Mendoza Cervantes, también mexicano.

Según su versión, los agentes lo vieron abordar un vehículo junto con Parra Hernández; ambos se orillaron y luego huyeron a pie.

La agencia afirmó que Mendoza Cervantes sigue prófugo, mientras que la Oficina del Sheriff, sin mencionarlo por su nombre, dijo que el segundo ocupante no había sido localizado.

ICE lo describió como una amenaza para la seguridad pública y le atribuyó cuatro arrestos previos por conducir bajo los efectos del alcohol y uno por posesión ilegal de un arma de fuego.

Univision subrayó que el comunicado habla de arrestos, no de condenas. La agencia añadió que un juez emitió una orden final de deportación en su contra, que fue expulsado dos veces y que ingresó ilegalmente cinco veces.

Univision precisó que esos antecedentes corresponden a la versión de ICE.

Houston Public Media indicó que una búsqueda en los registros judiciales de los condados de Dallas y Harris no arrojó casos contra Mendoza-Cervantes y que ICE no respondió de inmediato sobre esa aparente ausencia de registros.

Los detectives pidieron a quienes tengan videos, fotografías u otra información sobre el incidente que se comuniquen al 713-221-6000. La Oficina del Sheriff indicó que dará a conocer más detalles conforme avance la investigación.