Vehículo de ICE atropella a un mexicano durante operativo migratorio cerca de Houston y este es su estado de salud

Un hombre de origen mexicano resultó herido el sábado 10 de octubre tras ser atropellado por un vehículo conducido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio en el condado de Harris, cerca de Houston, Texas, según informaron la Oficina del Sheriff local y la propia agencia.

El lesionado fue identificado por ICE como Miguel Parra Hernández.

Anthony McConnell, mayor de la Oficina del Sheriff del condado de Harris, informó que el hombre tiene 48 años y se encuentra bajo custodia de ICE. Según CNN, el funcionario explicó que creen que tiene una pierna rota, aunque permanece estable y sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

¿Qué dijo ICE?

Según CBS News, los agentes efectuaban un operativo para arrestar a José Mendoza Cervantes, ciudadano mexicano con una orden definitiva de expulsión. Los agentes vieron a Mendoza Cervantes y a Parra Hernández subir a un vehículo e intentaron detenerlo. Ambos bajaron y huyeron a pie.

Un portavoz de ICE sostuvo que Parra Hernández"corrió frente a un vehículo de ICE" y fue atropellado. La agencia afirmó que sus agentes contactaron de inmediato a los servicios médicos y le prestaron auxilio.

La versión de las autoridades locales

El mayor McConnell indicó que uno de los agentes intentaba bloquear el paso al pasajero cuando lo golpeó con el vehículo. Según ABC13, los agentes de la Oficina del Sheriff dijeron que el agente trató de acorralar a uno de los hombres contra la parte trasera de un edificio y lo golpeó.

Las imágenes de vigilancia parecen mostrar a los dos hombres saltando de una camioneta blanca y huyendo, mientras un vehículo negro, aparentemente sin distintivos y presuntamente conducido por agentes de ICE, acelera antes de golpear a Parra Hernández. El ángulo del video no muestra con claridad el momento del impacto, según CNN.

El medio informó que McConnell dijo, además, que las autoridades intentan obtener más grabaciones del lugar. ABC13 reportó que el video parece mostrar a Parra Hernández en el suelo durante varios minutos y a un agente de ICE moviendo la camioneta en la que huyeron los hombres, algo que McConnell cree que ocurrió antes de la llegada de los agentes de la Oficina del Sheriff.

El otro hombre y la investigación

Mendoza Cervantes continúa sin ser localizado. ICE lo describió como una "amenaza para la seguridad pública" y pidió información al público sobre su paradero. La agencia aseguró que fue deportado en dos ocasiones y que ingresó ilegalmente a Estados Unidos cinco veces. Sobre sus antecedentes, ICE indicó que tiene cuatro arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol y uno por posesión ilegal de un arma de fuego.

Houston Public Media indicó que un portavoz de ICE habló de antecedentes penales en el condado de Dallas, pero que una búsqueda en los registros judiciales locales no arrojó casos contra Mendoza Cervantes en los condados de Dallas ni de Harris. Según ese medio, ICE no respondió de inmediato a las consultas sobre esa aparente ausencia de registros.

La Oficina del Sheriff del condado de Harris dirige la investigación, con apoyo de la Fiscalía del condado. Según ABC13, los agentes del sheriff indicaron que su investigación se limita al atropello y remitieron a ICE las preguntas sobre lo ocurrido antes. Tampoco está claro si Parra Hernández cuenta con representación legal.