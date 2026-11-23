Estados Unidos incluyó este 23 de noviembre a la empresa Megaspeed en su lista negra comercial. Su antigua directora y accionista mayoritaria, Alice Huang, es señalada en reportes periodísticos como presunta agente de inteligencia china y mantuvo una relación extramatrimonial con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Megaspeed es señalada por las autoridades estadounidenses por presuntamente desviar chips de inteligencia artificial hacia China, lo que se considera una posible violación de los controles de exportación de EE. UU.

La medida fue adoptada este lunes por el Departamento de Comercio y se prevé que se publique de manera oficial el próximo 25 de noviembre.

Ser incluido en la lista negra comercial implica que las empresas de EE. UU. deben obtener una licencia antes de suministrar a Megaspeed productos sujetos a las leyes de exportación estadounidenses.

De acuerdo con The New York Times, Megaspeed se habría encargado de comprar grandes cantidades de chips de Nvidia, que habrían sido trasladados desde California hasta Malasia.

Se especula que, entre julio de 2025 y febrero de 2026, Megaspeed recibió suministros por un valor superior a los US$800 millones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que su departamento, el Pentágono y el Departamento de Estado, entre otros, llevaban meses solicitando incluir a la empresa en la lista negra, mientras que el Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, se resistía a hacerlo, según Axios.

Según este medio, Bessent preguntó en una reunión a Lutnick por qué Megaspeed aún no figuraba en la lista negra, a lo que el secretario de Comercio se limitó a responder que lo investigaría.

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