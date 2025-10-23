Mesas con rayos X y lentes especiales: cómo operaban las redes de estafas vinculadas con la NBA

El FBI informó este 23 de octubre sobre la captura de 37 personas, entre ellas un jugador y un entrenador de la NBA, por dos casos relacionados con estafas. Uno corresponde a una red de apuestas ilegales, y el otro, a partidas de póquer organizadas por la mafia.

Kash Patel, director del FBI, afirmó que entre los detenidos están el jugador de la NBA Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups, y que estas prácticas ilegales se mantuvieron activas durante muchos años.

La Policía también explicó cómo operaban estas redes. La primera, la de apuestas ilegales, fue denominada Operation Nothing But Bet, en referencia a una expresión usada en el baloncesto que describe un tiro en el que el balón no toca el aro, solo la red.

Según el FBI, algunos de los acusados, incluidos jugadores de la NBA, apostaban miles de dólares en juegos ilegales, específicamente sobre cuándo un jugador entraba o salía del partido.

Estas acciones, según la Policía, generaban pérdidas millonarias. Luego, los acusados —de acuerdo con las autoridades— "blanqueaban sus ganancias ilegales por medio de transferencias bancarias o intercambio de dinero en efectivo".

El segundo caso, el de las partidas de póquer, fue denominado Operation Royal Fush, en referencia a la jugada más alta en ese juego de cartas.

🚨 UPDATE: BREAKING: The @FBI’s “Operation Nothing But Net” and “Operation Royal Flush” just blew open a massive sports betting and poker cheating ring.



— NBA names arrested: Chauncey Billups, Terry Rozier, Damon Jones

— 30 people charged, including 13 linked to La Cosa Nostra

—… pic.twitter.com/je3X1JCdJ0 — Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 23, 2025

Según las autoridades, la mafia estadounidense utilizaba a atletas profesionales para atraer víctimas a partidas previamente alteradas.

Dentro de las celebridades que habrían participado, según el FBI, están el entrenador Chauncey Billups y el exjugador de la NBA Damon Jones.

El FBI señaló que los detenidos empleaban “tecnología sofisticada” para alterar las partidas, como mesas con rayos X para leer las cartas, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para repartir las cartas a determinados jugadores.

“El fraude es alucinante”, afirmó Patel, quien señaló que los detenidos enfrentarán procesos penales por estafa informática, extorsión, robo con intimidación y apuestas ilegales.

