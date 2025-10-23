Mesas con rayos X y lentes especiales: cómo operaban las redes de estafas vinculadas con la NBA

Internacional

Mesas con rayos X y lentes especiales: cómo operaban las redes de estafas vinculadas con la NBA

El FBI afirmó que en los dos casos de estafas están involucrados jugadores y un entrenador de la NBA.

|

time-clock

Miami Heat's Terry Rozier Arrested In Sports Gambling Scheme

Hoy, el director del FBI, Kash Patel, ha anunciado una investigación que ha llevado a la detención de unas 30 personas, entre ellas el base del Miami Heat Terry Rozier, en relación con una presunta red de apuestas ilegales. (Foto Prensa Libre: AFP)

El FBI informó este 23 de octubre sobre la captura de 37 personas, entre ellas un jugador y un entrenador de la NBA, por dos casos relacionados con estafas. Uno corresponde a una red de apuestas ilegales, y el otro, a partidas de póquer organizadas por la mafia.

Kash Patel, director del FBI, afirmó que entre los detenidos están el jugador de la NBA Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups, y que estas prácticas ilegales se mantuvieron activas durante muchos años.

La Policía también explicó cómo operaban estas redes. La primera, la de apuestas ilegales, fue denominada Operation Nothing But Bet, en referencia a una expresión usada en el baloncesto que describe un tiro en el que el balón no toca el aro, solo la red.

Según el FBI, algunos de los acusados, incluidos jugadores de la NBA, apostaban miles de dólares en juegos ilegales, específicamente sobre cuándo un jugador entraba o salía del partido.

LECTURAS RELACIONADAS

5 ciberdelitos cuya redacción podría dejar impune a estafadores digitales, según expertos 

chevron-right
La cantante Adele confirmó un retiro temporal luego de varios años trabajando.

Suplantan voz de Adele con IA para homenaje a Charlie Kirk

chevron-right

Estas acciones, según la Policía, generaban pérdidas millonarias. Luego, los acusados —de acuerdo con las autoridades— "blanqueaban sus ganancias ilegales por medio de transferencias bancarias o intercambio de dinero en efectivo".

El segundo caso, el de las partidas de póquer, fue denominado Operation Royal Fush, en referencia a la jugada más alta en ese juego de cartas.

Según las autoridades, la mafia estadounidense utilizaba a atletas profesionales para atraer víctimas a partidas previamente alteradas.

Dentro de las celebridades que habrían participado, según el FBI, están el entrenador Chauncey Billups y el exjugador de la NBA Damon Jones.

El FBI señaló que los detenidos empleaban “tecnología sofisticada” para alterar las partidas, como mesas con rayos X para leer las cartas, gafas especiales, lectores de chips y máquinas manipuladas para repartir las cartas a determinados jugadores.

“El fraude es alucinante”, afirmó Patel, quien señaló que los detenidos enfrentarán procesos penales por estafa informática, extorsión, robo con intimidación y apuestas ilegales.

Lea también: “De US$5 mil a US$10 mil en un día” Cómo los cárteles reclutan a jóvenes de EE. UU. en redes sociales

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Apuestas Audiencias EE.UU. Deportes para hispanos  Mafia NBA 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS