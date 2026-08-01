Metro de Panamá confirma un incidente de ciberseguridad: qué se sabe hasta ahora

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Metro de Panamá confirma un incidente de ciberseguridad: qué se sabe hasta ahora

¿Qué ocurrió en el Metro de Panamá? La empresa informó que detectó un incidente de ciberseguridad, reforzó sus sistemas como medida preventiva y mantiene una investigación para determinar el alcance del caso.

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Metro de Panamá ataque ciberseguridad hackeo

El único metro de Centroamérica investiga un incidente de ciberseguridad detectado en su infraestructura tecnológica. Aunque el servicio continúa con normalidad, las autoridades buscan establecer el alcance del hecho. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la cuenta @elmetrodepanama / X).

El Metro de Panamá, el único de Centroamérica, informó que detectó un incidente de ciberseguridad cuyo alcance investiga y reiteró su compromiso de proteger la continuidad de las operaciones del sistema, que este año ha llegado a movilizar un promedio de 420 mil personas al día.

Además, aseguró que el incidente no afectó la operación de los trenes ni la prestación del servicio a los usuarios.

En un breve comunicado, el Metro detalló que, en una fecha no precisada, detectó “un incidente de ciberseguridad en parte de su infraestructura tecnológica”, lo que llevó a la activación inmediata de “los protocolos de respuesta establecidos, implementando las medidas de contención y mitigación correspondientes”.

“Actualmente se mantiene una investigación técnica para determinar el alcance del incidente. De manera preventiva, se han reforzado las medidas de seguridad en nuestros sistemas con el fin de proteger la infraestructura tecnológica y la información institucional”, indicó el comunicado oficial.

Aunque confirmó el incidente, el Metro no detalló qué sistemas fueron afectados ni si hubo acceso no autorizado a información de la institución o de los usuarios.

El Metro de Panamá reiteró “su compromiso con la protección de la información, la continuidad de sus operaciones y la transparencia en la comunicación con la ciudadanía”, y afirmó que cualquier “actualización relevante será informada oportunamente”.

Instituciones panameñas han sido víctimas de ataques de piratas informáticos en el 2026, entre ellas el Seguro Social y el Ministerio de Economía, lo que llevó al Gobierno a crear un Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Estado.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Redacción EFE

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