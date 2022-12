Mexicana viajó a Perú a conocer a su novio de Internet y se sospecha que él la asesinó

El primer contacto de los familiares fue con Villafuerte, quien aseguró que Blanca había decidido regresar a su país, pero el pasado 9 de noviembre pescadores del lugar encontraron en una playa los restos de una mujer quien estaba en partes y sin órganos internos.

El cuerpo no tenía rostro ni huellas dactilares posiblemente para no ser identfificada. Sin embargo, en una de sus manos aparecía un anillo, el cual la víctima utilizaba y aparece en algunas fotografías. Los análisis forenses y exámenes de ADN revelaron que se trataba de Blanca Arellano.

Medios locales refieren que policía peruana inició una investigación que incluyó un registro de la casa donde se cree que tuvo lugar el asesinato. Juan Pablo Villafuerte tiene detención preventiva mientras continúa la investigación del caso.

Aunque Villafuerte niega su participación en el asesinato los registros en su casa han encontrado ciertas evidencias como rastros de sangre y parte del equipaje de Blanca.

También se han encontrado videos donde compra lejía posiblemente para borrar rastros de sangre y testimonios que aseguran compró bolsas de basura, lo cual podría estar relacionado con el crimen.

El peruano en su cuenta de TikTok acostumbraba a subir contenido donde mostraba algunas partes del cuerpo para supuestos estudios. En los primeros días que el estudiante fue detenido intentó suicidarse.

Una amiga íntima de Blanca Arellano, llamada Mercedes Gaytán, hizo una videollamada con ella, en la que la víctima aseguraba que se encontraba bien y con regularidad compartía imágenes del mar. Gaytán además explica que el anillo que se encontró era un Atlante, un símbolo de protección.

La familia de la mexicana llegó a Perú para dar seguimiento al caso de Arellano y hacer la repatriación de los restos. Karla Arellano, sobrina de Blanca Arellano, se pronunció a través de redes sociales exigiendo justicia para su tía.

“Que la atrocidad cometida a mi amada tía no quede en el olvido. Este caso no solo concierne a México, no solo concierne al Perú, concierne al mundo entero. Ayúdenos a difundir esta imagen y pedir #JusticiaParaBlanca. Gracias de antemano con todo mi corazón”, tuiteó la joven.

Que la atrocidad cometida a mi amada tía no quede en el olvido. Este caso no sólo concierne a #México no sólo concierne a #Peru , concierne al mundo entero. Ayúdenos a difundir esta imagen y pedir #JusticiaParaBlanca 🤍💜 gracias de antemano con todo mi corazón. pic.twitter.com/voWkGDgDFh — Karla Arellano (@itskararellano) November 28, 2022

Karla, además, el pasado 26 de noviembre, un día después de la marcha de la No violencia contra la mujer en México, escribió: “ayer era mi primer marcha y se que no será la última, no sabía lo que era pasar lista hasta que mis amigas me alentaron a decir el nombre,no podía porque aún no asimilo que ya no esté aquí. Gente sin conocerme se acercó a abrazarme y gritar “no estás sola””, dijo su emotivo mensaje.

En Perú también se han despertado marchas, protestas y otras muestras de movimientos en redes sociales que se solidarizan con el caso de Blanca.

Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a las personas que han salido a las calles a manifestarse sobre el caso de mi amada tía Blanca, me gustaría estar ahí con ustedes pero a la distancia les mando todo mi afecto, amor y eterno agradecimiento 🤍 #NosFaltaBlanca pic.twitter.com/288fZ7XYeC — Karla Arellano (@itskararellano) November 18, 2022

Otras personas han aprovechado para hacer contenidos y otra serie de cuestiones como este vidente que asegura ha hablado con la víctima.