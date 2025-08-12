México entrega a 26 cabecillas del narco a EE. UU. en la mayor extradición desde el caso Caro Quintero

México entregó este martes a 26 presuntos narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran cabecillas de alto perfil de los dos principales carteles mexicanos, informaron autoridades de ambos países.

En medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar el contrabando de fentanilo, México ya había enviado en febrero a 29 de sus más notorios capos del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Entre los trasladados este martes se encuentran integrantes de alto perfil del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cartel de Sinaloa, indicó la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a estos grupos como organizaciones terroristas.

El Departamento de Justicia estadounidense detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a quienes responsabiliza de introducir “toneladas de drogas peligrosas como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que la entrega “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar los carteles y las organizaciones terroristas internacionales”.

El comunicado destaca casos como el de Abigael González Valencia, cabecilla de Los Cuinis —considerado brazo financiero del CJNG— y cuñado del líder de esa estructura criminal.

Otro de los extraditados es Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exjefe de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, a quien se responsabiliza por escalar la violencia y la saña de los narcotraficantes.

Cadena perpetua

En la lista figuran también Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix” y yerno de un jefe del Cartel de Sinaloa, y Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la mermada estructura de los hermanos Arellano Félix.

También fueron extraditados jefes de seguridad de diversas estructuras del crimen organizado y un piloto que operaba para los cabecillas del Cartel de Sinaloa.

Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan pena de cadena perpetua, según el comunicado.

Las autoridades mexicanas señalaron que el traslado se realizó “a solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos”.

“La operación de este martes es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, afirmó el embajador estadounidense, Ronald Johnson, al agradecer a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Riesgo a la seguridad

Según una declaración conjunta del Gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados estaban detenidos en distintas cárceles y “representaban un riesgo permanente para la seguridad” del país.

El traslado se da en un momento en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo de seguridad que incluye el combate al tráfico de drogas y armas.

También ocurre tras publicaciones de prensa, la semana pasada, según las cuales Trump ordenó al Ejército actuar contra los carteles mexicanos, medida ante la cual el Gobierno de México reiteró que “no aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses” en su territorio.

Los 26 reos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye etapas contempladas en procesos de extradición.

El Gobierno de Sheinbaum justifica estas acciones al señalar que algunos narcotraficantes recuperan su libertad gracias a supuestos jueces corruptos que les otorgan recursos de amparo.

Uno de los cabecillas aún prófugo es Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del CJNG, por cuya captura Washington ofrece hasta 15 millones de dólares.

En Estados Unidos ya están presos otros narcotraficantes, como Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, a la espera de ser procesado. No obstante, la estructura criminal sigue activa y envuelta en una disputa entre facciones, lo que ha dejado más de mil muertos en Sinaloa (noroeste) en el último año.

🔴 URGENTE: #México🇲🇽 extraditó a 26 narcotraficantes a los #EstadosUnidos 🇺🇸. Fueron trasladados Servando Gómez Martínez, "La Tuta"; Juan Carlos “El Chavo Félix”, Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, entre otros. Así fue el momento 👇🏾 pic.twitter.com/qNGuF4uQ6O — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) August 13, 2025