Miles de estadounidenses recorren las calles de Washington en apoyo a Trump

Miles de estadounidenses se dieron cita este sábado, a media mañana, en el centro de Washington DC, para expresar su apoyo al presidente Donald Trump y en rechazo a las proyecciones de los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre, que indican que el demócrata Joe Biden será el próximo comandante en Jefe de Estados Unidos.

Coreando la ya habitual consigna de “cuatro años más” y portando pancartas que mostraban mensajes como “paren el fraude electoral” o “paren el robo”, los participantes en la marcha exigían a la Justicia que atienda a los alegatos del mandatario de que los comicios fueron un “fraude”.

Por este motivo, los manifestantes marcharon desde la plaza de la Libertad, en el centro de la ciudad, hasta la Corte Suprema del país, una instancia que, según dijo el propio Trump, podría acabar determinando quién es el futuro presidente de Estados Unidos.

La Voz de América pudo constatar que, a pesar del grave repunte de la pandemia que atraviesa EE.UU. en estos momentos eran muy pocos los que usaban mascarilla y prácticamente nadie respetaba las distancias recomendadas.

Trump expresó el viernes vía Twitter que intentaría “pasarse a decir hola” a sus seguidores y les reiteró: “Estas elecciones fueron amañadas”. Este sábado el republicano saludó desde detrás de las ventanillas de su limusina oficial a los primeros ciudadanos que comenzaron a congregarse en las cercanías de la Casa Blanca, antes de dirigirse al Trump National Golf Club en la localidad de Sterling, en Virginia.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020