Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, el mexicano reconocido como el hombre más obeso del mundo

Juan Pedro Franco Salas, el mexicano que en el 2017 obtuvo el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, falleció el 24 de diciembre a los 41 años, en Aguascalientes, su lugar de origen, según confirmó este lunes 30 de diciembre su médico tratante, José Antonio Castañeda.

La causa de muerte fue una infección renal que derivó en complicaciones sistémicas durante sus últimos días de hospitalización, informó el cirujano bariatra -especialista en tratamiento de la obesidad- mediante un comunicado, según reportó Univision Noticias.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, señaló Castañeda en el comunicado difundido este lunes 30 de diciembre.

El récord que lo hizo conocido mundialmente

Franco alcanzó notoriedad internacional en el 2017, cuando fue reconocido por el Libro de los Récords Guinness como la persona viva con mayor peso en el mundo, al registrar 595 kilogramos —equivalentes a más de 1,300 libras—.

Para entonces, había pasado cerca de ocho años postrado en cama debido a su condición y a diversas enfermedades asociadas, según reportó el diario El Tiempo de Colombia.

Un proceso de recuperación exitoso

Tras obtener el récord Guinness, Franco comenzó un proceso médico prolongado, bajo la supervisión de Castañeda. El tratamiento incluyó una dieta mediterránea con énfasis en verduras y frutas, seguida de dos cirugías: una manga gástrica y, posteriormente, un baipás gástrico.

Los resultados fueron significativos: Franco logró perder el 49% de su peso inicial, lo que le permitió recuperar movilidad y retomar rutinas diarias que previamente le resultaban imposibles.

Según Univision Noticias, la última marca registrada por su equipo médico a inicios del 2024 fue de 182 kilogramos (400 libras), lo que representa una pérdida de más de dos tercios del peso que había alcanzado.

En el 2020, Franco enfrentó y superó un contagio de COVID-19, un evento que representaba un alto riesgo debido a su condición de salud previa. Sin embargo, su madre, quien vivía con él y se contagió al mismo tiempo, no logró sobrevivir, informó un medio estadounidense.

En sus últimos años, Franco había recuperado autonomía: conducía su propio vehículo, se ganaba la vida preparando alimentos como tacos y salsas, y compartía recetas de cocina en su canal de YouTube y en redes sociales. Vivía con uno de sus hermanos tras la muerte de sus padres.

Un legado de concienciación

Castañeda destacó la importancia del caso de su paciente para visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere atención médica integral.

“El caso de Juan Pedro fue un proceso médico complejo y desafiante, que ayudó a visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea”, señaló el especialista, según citó Univision Noticias.

El médico reconoció la perseverancia, la resiliencia y la honestidad de Franco al compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud.

En entrevistas previas, Franco había expresado su deseo de crear conciencia sobre la obesidad y había anunciado planes para un proyecto informativo de prevención.

El cirujano bariatra explicó también a Univision Noticias que haber vivido durante muchos años con obesidad extrema implica un mayor desgaste para el organismo y una mayor vulnerabilidad ante distintos eventos de salud, aunque precisó que en este caso no se pueden establecer relaciones causales específicas con su fallecimiento.