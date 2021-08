Muere Albert Dyrlund, el YouTuber que cayó al vacío cuando hacía un video en los Alpes italianos

Según lo explicó su familia, el youtuber se encontraba el miércoles 28 de julio en los Alpes italianos, cuando cayó desde una altura de unos 200 metros.

Vibe Jörger Jensen, madre de Albert confirmó que su hijo se había enfocado en grabar contenido para su canal. Además, pidió a sus seguidores que respeten la privacidad de la familia durante el luto por su muerte.

Informes internacionales revelaron que un helicóptero llegó al lugar del hecho para asistirlo, pero el joven ya estaba fallecido.

Dyrlund, quien tenía 235 mil seguidores en Instagram, era conocido también por sus canciones “Emoji” y “Vaffler”, que sumadas tienen más de 9 millones de reproducciones, y por la película cómica “Team Albert”.

“Es muy extraño despertarse y ver que murió tu YouTuber favorito de su infancia. Fue tan inesperado e impactante. Solo deseo lo mejor para su familia y amigos. Descanse en paz Albert Dyrlund”, escribió en Twitter una fanática.

It's so weird to wake up and then see that you're favorite YouTuber from your childhood died. It was so unexpected and shocking. I only wish the best for his family and friends. Rest in peace Albert Dyrlund♥️ pic.twitter.com/QV8XXIkc8h

— Panny (@PannyLIVE) July 30, 2021