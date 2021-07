Mujer mata a su esposo con agua hirviendo luego de que este abusara de sus hijos

Una mujer británica fue sentenciada a cadena perpetua por matar a su esposo luego de enterarse de que él había agredido sexualmente a sus dos hijos.

Corinna Smith, de 59 años, derramó una mezcla hirviendo de agua y azúcar sobre el presunto atacante mientras él dormía en su cama.

El ataque sucedió el 12 de julio del año pasado en la localidad de Neston, en el condado de Cheshire, Inglaterra, y fue en contra de Michael Baines, de 80 años.

De acuerdo a los fiscales del juicio, el azúcar en la mezcla “hizo que el líquido fuera más viscoso, espeso y pegajoso, de modo que se quedaba en la piel y causaba un daño mayor”.

Smith al enterarse sobre la agresión sexual de su cónyuge, mezcló dos hervidores de agua con tres bolsas de azúcar con el fin de atacarlo mientras dormía. Cinco semanas después del ataque, Baines murió en el hospital de Whiston tras varias cirugías e injertos de piel.

Luego del ataque, Smith fue acusada por un juzgado británico por causar lesiones corporales graves a su esposo. A pesar de esto, luego de la muerte de Baines, el cargo fue modificado y fue acusada de asesinato.

La hija de Smith afirmó que Baines había abusado sexualmente de ella y su hermano cuando eran niños. Asimismo, confesó que las agresiones habían sucedido en reiteradas ocasiones.

JAILED | Corinna Smith has been sentenced to life imprisonment and told she will serve a minimum of 12 years in prison for murdering her husband. The 56-year-old poured boiling water, laced with sugar, over him while he slept at his home in #Neston 👉 https://t.co/gqIZMCy2po pic.twitter.com/3CAlu778oo

— EllesmerePort Police (@PoliceEport) July 9, 2021