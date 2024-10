Muralista señala que Miss Universo es indiferente a la crisis que vive Nicaragua

El artista plástico formó parte del grupo de 135 presos políticos nicaragüenses que fueron excarcelados y desterrados el 5 de septiembre pasado a Guatemala tras una negociación entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua, y a los que posteriormente privaron de su nacionalidad y de sus bienes.

Vink Art fue detenido junto a Oscar Danilo Parrilla Blandón, conocido como Torch Místico, en noviembre de 2023 tras pintar un mural en homenaje a la entonces recién elegida mujer más bella del Mundo.

"No la pintaría. Creo que si la pintaría, la pintaría de forma sarcástica. Una persona que es un camaleón para mí no tiene una…, no sé, no volvería a pintar a personas camaleonas”, declaró al portal Darío Medios el muralista nicaragüense, cuyo nombre artístico es Vink Art.

"Me podrán decir: ah, es que ella no puede meterse en política; aquí está representando a su país. Tuvo una gran oportunidad también para alzar la voz sobre todo lo que estaba pasando en su país”, criticó el artista, que estuvo 10 meses en prisión.

La Miss Universo 2023, la primera nicaragüense en ganar ese certamen de belleza, no se ha pronunciado ni se ha solidarizado con los nicaragüenses que fueron detenidos por querer homenajearla o defenderla en las redes sociales.

"Ella (Sheynnis Palacios) y su círculo se han visto afectados. Todos lo sabemos. Siento que tuvo una oportunidad privilegiada para llegar a alzar la voz, pero cada vez me cambia más la perspectiva de ella. No tengo nada en contra de ella. No estuve esperando que me llegara a sacar ella (de la prisión). No espero que ella me diga nada”, aclaró el artista.

Vink Art explicó que desde los 18 años ha sido independiente, que se ha pagado sus cosas y que ha vivido por su cuenta. "O sea, no estoy esperando nada de ella, pero como persona, como imagen que fue, siento que fue muy indiferente”, insistió el artista, quien aseguró en la entrevista con el periodista también excarcelado y desnacionalizado Miguel Mendoza que tuvo pensamientos suicidas en la cárcel por la forma injusta que lo detuvieron.

Entre los excarcelados, desterrados a Guatemala y declarados apátridas por apoyar a Palacios se encuentran, además de los artistas plásticos, el creador de contenido en la red social TikTok y simpatizante sandinista, Cristóbal Geovany López, conocido como Tropi Gamer, y el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada.

La directora de Miss Nicaragua fue desterrada

Tropi Gamer fue encarcelado, según contó que le dijeron las autoridades, porque "había cometido el delito de apoyar a Miss Universo Sheynnis Palacios”. En tanto Quezada, muy crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, fue detenido el 29 de noviembre de 2023, según dijo tras su liberación, por haberle dado 'me gusta' a una publicación en X sobre el esperado retorno a Nicaragua de la reina de belleza.

Mientras tanto, la directora de la franquicia Miss Universo en Nicaragua, Karen Celebertti, dejó la organización en diciembre pasado luego de que la Policía detuviera a su esposo y a uno de sus hijos en Managua, tras acusarlos, incluido a ella, de conspiración y traición a la patria.

En la primera semana de enero de 2024, las autoridades nicaragüenses excarcelaron y expulsaron al esposo e hijo de la exdirectora de Miss Universo en Nicaragua, a quien le prohibieron regresar a su país.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "traición a la patria".