Musk entra en la arena política con el Partido de América y se distancia de Trump

El multimillonario Elon Musk, exaliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump —gobierno que abandonó recientemente—, anunció el sábado la creación de su propio movimiento político: el Partido de América.

“Hoy se crea el Partido de América”, escribió el director ejecutivo de Tesla y SpaceX en su red social X (antes Twitter), y aseguró que su objetivo es “devolverle la libertad” a Estados Unidos.

Decepcionado por la ley presupuestaria presentada por Trump —a quien acusa de aumentar la deuda nacional—, Musk había advertido que fundaría un nuevo partido si esa norma era aprobada.

El viernes 4 de julio, coincidiendo con la conmemoración de la Independencia de Estados Unidos y tras la aprobación del proyecto fiscal en el Congreso, Musk lanzó una encuesta en X para consultar a sus seguidores sobre la idea de crear un partido político.

“¡En una proporción de dos a uno han dicho que sí a un nuevo partido político, y lo tendrán!”, escribió este sábado, tras conocerse que el 65% de los aproximadamente 1.2 millones de participantes respondieron afirmativamente a la propuesta de fundar el Partido de América.

“Cuando se trata de arruinar nuestro país mediante el despilfarro y la corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia”, afirmó también Musk en esa red social.

El empresario, quien ayudó a financiar la campaña presidencial de Trump para el 2024 y asumió en su gobierno la tarea de reducir el gasto federal, rompió su alianza con el mandatario en mayo, en medio de fuertes tensiones.

Originario de Sudáfrica, Musk no podrá postularse a la presidencia de Estados Unidos, ya que la Constitución exige haber nacido en ese país para ser candidato.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!



Should we create the America Party?