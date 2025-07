Musk intenta crear un partido político y Trump dice que está “fuera de control”

El presidente Donald Trump arremetió contra Elon Musk el domingo por la noche, diciendo que estaba “fuera de control”, después de que Musk dijera que iba a crear un nuevo partido político en medio de las continuas desavenencias con el presidente.

“Me entristece ver cómo Elon Musk está ahora completamente ‘fuera de control’ y se ha convertido en un DESASTRE en las últimas cinco semanas”, escribió Trump en Truth Social el domingo por la noche. “Incluso quiere crear un Tercer Partido Político, a pesar de que nunca han tenido éxito en Estados Unidos”.

El esfuerzo de Musk por crear un nuevo partido político, llamado America Party, es la más reciente ruptura en su relación con Trump. Musk, el hombre más rico del mundo, gastó cientos de millones de dólares en apoyar la campaña presidencial de Trump, y luego el mandatario lo recompensó con un puesto de amplio alcance en el que supervisaba drásticos recortes de personal y contratos gubernamentales.

Su estrecho vínculo se desmoronó en un espectáculo público el mes pasado, cuando Trump impulsó su extenso proyecto de ley de política interior en el Congreso. Musk tachó de “abominación repugnante” la legislación, que según las previsiones añadirá billones de dólares a la deuda federal. Ha dicho que apoyaría a los aspirantes a las primarias que disputen el cargo a cualquier republicano que haya votado a favor de la ley, aprobada con el apoyo casi unánime de los republicanos. El empresario ha dado pocos detalles sobre su nuevo partido político.

“Apoyar a un candidato a la presidencia no está descartado, pero en los próximos 12 meses la prioridad serán la Cámara de Representantes y el Senado”, escribió Musk en X el domingo.

Trump también ha amenazado con recortar miles de millones de dólares en contratos federales y subvenciones fiscales a las empresas de Musk.

Trump dijo el domingo por la noche que Musk se había opuesto a la legislación porque eliminaba los créditos fiscales para los vehículos eléctricos, lo que habría supuesto una gran ayuda para Tesla, una de las empresas de Musk.

“He hecho campaña sobre esto durante dos años y, sinceramente, cuando Elon me dio su Respaldo total e incuestionable, le pregunté si sabía o no que yo iba a poner fin al Mandato de los Vehículos Eléctricos: estaba en todos mis discursos y en todas mis conversaciones”, escribió Trump en su post. “Dijo que no tenía ningún problema al respecto, ¡me sorprendió mucho!”.

Musk había apoyado anteriormente el fin de los créditos fiscales a los vehículos eléctricos, pero últimamente ha dado marcha atrás, ya que las ventas de Tesla han caído este año.

Trump también dijo que Musk estaba furioso porque el presidente había retirado el nombramiento de Jared Isaacman, quien ha viajado dos veces a la órbita en un vehículo de SpaceX y es amigo íntimo de Musk, para dirigir la NASA. Trump retiró el nombramiento después de que un funcionario de la Casa Blanca pusiera de relieve ante Trump que Isaacman había hecho donaciones anteriormente a destacados demócratas.

Isaacman se reunió con Trump durante la transición y dio a conocer las donaciones antes de ser nominado. Pero cuando la relación de Trump con Musk se estaba fracturando, un funcionario de la Casa Blanca volvió a sacar a la luz las donaciones, según dos personas con conocimiento del asunto.

Trump, quien tampoco ha ocultado al gobierno sus intereses empresariales ni los de su familia, ofreció el domingo otra razón para retirar la candidatura de Isaacman.

“También me pareció inapropiado que un amigo muy cercano de Elon, que estaba en el Negocio Espacial, dirigiera la NASA, cuando la NASA es una parte tan importante de la vida empresarial de Elon”, escribió Trump.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo el domingo que los objetivos del pasado esfuerzo de Musk por reducir costos gubernamentales, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, eran populares. Pero el propio multimillonario, dijo Bessent, no lo era.

“Creo que los consejos de administración de sus diversas empresas querían que volviera y dirigiera esas empresas, algo que sabe hacer mejor que nadie”, dijo el domingo en CNN. “Así que imagino que a esos consejos de administración no les gustó este anuncio de ayer y lo animarán a que se concentre en sus actividades empresariales, no en sus actividades políticas”.