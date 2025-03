Nayib Bukele visitará a Donald Trump en abril, según informa el gobierno de El Salvador

La visita del mandatario salvadoreño ocurrirá luego de que la nación centroamericana recibiera el 16 de marzo a más de 200 venezolanos deportados por Washington, que mantiene presos en una cárcel de máxima seguridad.

“El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca al presidente Nayib Bukele, el próximo mes”, señaló la Secretaría de Prensa de la Presidencia a través de un mensaje de WhatsApp dirigido a periodistas. No precisó la fecha de la reunión.

Bukele, en su cuenta de X, compartió un mensaje en esa misma red de un comunicador estadounidense que dio a conocer que Trump le recibirá.

Washington deportó a 238 venezolanos a El Salvador y alega que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Sus familiares y Caracas aseguran que eran simplemente migrantes indocumentados.

Los venezolanos se encuentran recluidos en la megacácel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El pasado miércoles, la secretaria estadounidense de Seguridad Interior, Kristi Noem, visitó la prisión en el marco de una gira por varios países latinoamericanos.

