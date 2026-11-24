Si sus oponentes políticos logran formar un nuevo gobierno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría perder algo más que su puesto. Expertos jurídicos afirman que también perderá la considerable influencia que le ha otorgado el cargo para defenderse de tres casos de corrupción en los que se le acusa de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos.

Los tres casos se están juzgando en un solo proceso. En vísperas de su declaración, hace casi dos años, Netanyahu dijo que había estado "esperando ocho años este día para presentar la verdad y desmentir definitivamente estas acusaciones delirantes e infundadas en mi contra".

Sin embargo, lo que siguió fue más de un año de retrasos, con muchas audiencias acortadas o canceladas a petición de Netanyahu. A menudo alegaba "restricciones de seguridad y diplomáticas", a pesar de haber insistido en que podía ejercer plenamente como primer ministro mientras era juzgado.

Finalmente, su declaración se prolongó durante un año y medio, a lo largo de 98 sesiones, antes de finalizar en junio.

"Los jueces están tratando a Netanyahu con guante de seda", dijo Yael Freidson, corresponsal de asuntos jurídicos del periódico Haaretz, quien ha cubierto el caso desde que se presentó la acusación en el 2020. Ningún acusado común, dijo Freidson, "habría tenido tanto tiempo para declarar y presentar su defensa".

Pronto, Netanyahu podría tener que afrontar los procesos judiciales sin el respaldo del cargo de primer ministro. Tras perder la mayoría en las elecciones del mes pasado, el presidente Isaac Herzog encargó a Gadi Eisenkot, exjefe militar, la formación de un gobierno. Eisenkot tiene hasta principios de diciembre, con una posible prórroga de 14 días, para presentar una coalición.

Eisenkot ha acusado a Netanyahu de difuminar la línea entre la seguridad nacional y su propia supervivencia política al intentar, potencialmente, convencer al presidente Donald Trump de reanudar los ataques militares contra Irán. Esto podría aumentar la presión sobre Eisenkot para que forme un gobierno de unidad con Netanyahu.

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La presidencia como posible protección judicial

Pero los problemas judiciales personales de Netanyahu también influyen en las negociaciones para formar una coalición. Medios israelíes han informado que el partido Likud, de Netanyahu, está impulsando un acuerdo de alternancia por el cual Netanyahu ejercería primero como primer ministro y luego dejaría el cargo para convertirse en presidente, mientras la Knéset adelanta las elecciones presidenciales para asegurarle el puesto.

La presidencia, un cargo en gran medida ceremonial, supondría algo más que prestigio. Según la legislación israelí, el presidente, elegido por la Knéset, no puede ser procesado penalmente durante su mandato de siete años. Una medida de ese tipo probablemente provocaría protestas de los opositores de Netanyahu y recursos judiciales ante la Corte Suprema.

Pero algunos analistas afirman que un traslado a la presidencia podría ser la clave para conseguir que Netanyahu deje el cargo de primer ministro, porque el único objetivo que le importa más que aferrarse al poder es evitar la prisión.

"Una cosa era claramente evidente: Netanyahu teme que los procesos penales lo lleven a prisión", escribió Amos Harel, analista militar de Haaretz, en su libro 06:29 - Anatomía de un fracaso.

A medida que se acumulaban los cargos de corrupción, escribió Harel, "la principal prioridad de Netanyahu pasó a ser su supervivencia personal".

Netanyahu enfrenta tres casos distintos y algunos de los cargos podrían acarrear una severa pena de prisión si es declarado culpable. Desde hace tiempo ha negado haber cometido irregularidades.

En el primer caso, se le acusa de ofrecer un trato regulatorio favorable a uno de los principales magnates de los medios de comunicación de Israel a cambio de una cobertura periodística positiva.

En otro caso, se le acusa de haber considerado un acuerdo con el editor de Yediot Ahronot, por el cual Netanyahu intentaría limitar la circulación de una publicación rival a cambio de una cobertura favorable.

En el tercero, los fiscales lo han acusado de aprovechar su cargo para obtener beneficios personales, incluida la aceptación de regalos extravagantes, como champán, puros, joyas y otros artículos valorados en casi US$200 mil, a cambio de favores diplomáticos y de otro tipo para empresarios multimillonarios cercanos a él.

En el 2021, cuando una coalición encabezada por Naftali Bennett y Yair Lapid lo desplazó del poder, Netanyahu pasó un año y medio en la oposición mientras continuaba su juicio.

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Durante ese período, sus abogados negociaron un posible acuerdo de culpabilidad, pero Netanyahu rechazó una oferta que implicaba aceptar una declaración de "indignidad moral", lo que le habría impedido ocupar cargos públicos durante siete años.

Tras regresar al poder en diciembre del 2022, el Gobierno de Netanyahu dedicó gran parte de su mandato a intentar debilitar el poder judicial. El Gobierno también votó a favor de destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara, cuya oficina está a cargo de la acusación contra Netanyahu.

El Tribunal Superior anuló por unanimidad la destitución y Baharav-Miara permanece en el cargo. Los críticos afirmaron que ambos esfuerzos estuvieron motivados, al menos en parte, por la situación judicial de Netanyahu, algo que él niega.

El juicio se encuentra ahora en la fase de presentación de pruebas de la defensa. Los jueces han ordenado celebrar audiencias cinco días a la semana para concluir las declaraciones antes de que el juez que preside el tribunal se jubile en el 2028.

Freidson, la periodista especializada en asuntos jurídicos, afirmó que algunos testigos parecían tener miedo de declarar contra Netanyahu tras su regreso al cargo de primer ministro. Sin embargo, independientemente de su situación política, señaló que los jueces ya habían sugerido retirar el cargo de soborno, "una importante debilidad en el caso".

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Otras investigaciones y una orden de arresto

Los problemas judiciales de Netanyahu van más allá del juicio penal por corrupción.

Una comisión estatal de investigación está indagando sobre un acuerdo de US$2 mil millones para la compra de submarinos y buques de guerra a la empresa alemana ThyssenKrupp. Netanyahu no ha sido identificado como sospechoso en un caso penal relacionado, pero algunos de sus colaboradores más cercanos sí han sido implicados.

Hace dos años, la comisión envió cartas de advertencia a Netanyahu y otros funcionarios. En la carta dirigida a Netanyahu, se afirmaba que sus decisiones entre el 2009 y el 2016 sobre acuerdos de submarinos y buques de guerra con Alemania habían "puesto en peligro la seguridad del Estado y perjudicado las relaciones exteriores y los intereses económicos de Israel".

La comisión está celebrando audiencias a puerta cerrada, en las que quienes recibieron cartas de advertencia pueden impugnar las pruebas. Hasta el momento, Netanyahu no ha comparecido para declarar.

En marzo del 2024, una comisión estatal independiente que investigaba la mortal avalancha humana ocurrida durante un festival religioso en las laderas del monte Merón determinó que Netanyahu era personalmente responsable de los fallos que precedieron a la catástrofe del 2021, en la que murieron 45 personas.

Harel escribió que esas comisiones, creadas bajo el Gobierno de Bennett y Lapid, fueron la razón por la que Netanyahu se ha negado a permitir una investigación independiente sobre los fallos que precedieron al ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023.

Eisenkot basó su campaña en la creación de dicha comisión y, tras las elecciones, se comprometió a impulsar de inmediato la legislación necesaria para establecerla.

Netanyahu también enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la guerra en Gaza y corre el riesgo de ser detenido si viaja a cualquier país que haya firmado el Estatuto de Roma, el tratado que creó la corte.

Durante una visita a Israel el año pasado, tras el regreso de los últimos rehenes vivos de Gaza, Trump aprovechó un discurso ante la Knéset para pedir públicamente a Herzog que indultara a Netanyahu. Semanas después, Netanyahu solicitó formalmente el indulto, sin admitir su culpabilidad.

Herzog no lo ha concedido.

En cambio, el presidente afirmó que solo consideraría la solicitud una vez agotados los esfuerzos por llegar a un acuerdo de culpabilidad e invitó a los fiscales y a los abogados de Netanyahu a dialogar. La fiscal general y el fiscal del Estado accedieron, pero solo si no había condiciones previas y las conversaciones no retrasaban el juicio.

El caso ha adquirido proporciones enormes, con más de 60 mil páginas de transcripciones, "una cantidad de material que llevará meses redactar el veredicto", dijo Freidson.