Netflix comienza a trabajar en un documental sobre la polémica de Sean “Diddy” Combs

El famoso rapero Curtis "50 Cent" Jackson anunció que se está desarrollando una docuserie para Netflix y que abordaría las acusaciones de tráfico sexual, extorsión, abuso sexual y violencia contra el rapero Sean "Diddy" Combs.

"Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de dar voz a quienes no la tienen, y presentar perspectivas reales y equilibradas. Aunque las acusaciones son perturbadoras, instamos a todos a recordar que las acciones de Sean Combs no forman la historia completa del hip-hop y su cultura", explicó "50 Cent" y Alexandria Stapleton, la directora.

En diciembre del 2023 se comenzó a grabar la docuserie, cuando Combs recibió cuatro demandas de cuatro mujeres diferentes; una de ellas, su exnovia Cassie Ventura, quien abrió la puerta a más acusaciones.

En ese entonces, 50 Cent se mostró crítico de Combs y compartió un clip en X donde el rapero alegaba que Diddy solía drogar botellas de champán en sus fiestas antes de que las mujeres bebieran de ellas.

Recientemente arrestaron a Sean en Nueva York, luego de que las autoridades presentaran varios cargos en su contra, como conspiración para extorsión, tráfico sexual por fuerza, fraude o coerción, y transporte para participar en prostitución.

Pese a que se le considerara "No culpable", permanece bajo custodia. Además, se le negó el pago de una fianza.

Luego de las acusaciones, Combs enfrenta varias demandas civiles adicionales.

En febrero, su exempleado Rodney “Lil Rod” Jones alegó que Combs lo obligó a contratar y relacionarse con trabajadoras sexuales en el 2023.

