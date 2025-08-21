Niegan libertad condicional a uno de los hermanos Menéndez, condenado a cadena perpetua por el crimen de sus padres

Una junta de revisión de California negó la libertad condicional a Erik Menéndez, uno de los dos hermanos condenados por el asesinato a tiros de sus padres en 1989, en Beverly Hills.

Erik, condenado a cadena perpetua junto con su hermano Lyle, recibió el fallo negativo el jueves último, durante una audiencia virtual de 10 horas, en la que participaron representantes de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y múltiples testigos considerados víctimas del crimen, que cumplió 36 años de cometido este 20 de agosto.

La única opción que le queda a Erik, tras el fallo de los comisionados de libertad condicional, es que el gobernador del estado decida eventualmente revocar la resolución y otorgarle la salida de prisión.

Este viernes, el otro hermano, Lyle, será escuchado por la junta de libertad condicional en una audiencia separada; sin embargo, el dictamen contra Erik deja malos pronósticos para su caso.

La condena fue revisada en mayo pasado por la justicia de Estados Unidos, que la redujo a entre 50 años de cárcel y cadena perpetua, lo que abrió la posibilidad de solicitar una audiencia para optar a la libertad condicional.

Los hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, cometido el 20 de agosto de 1989, en su residencia de Beverly Hills, en un caso controvertido en el que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de su padre.

Inicialmente, Erik y Lyle dijeron a la Policía que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber estado fuera de casa, pero levantaron sospechas al iniciar una vida de excesos al heredar la fortuna familiar.

El caso recobró notoriedad con la serie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, además de un documental y el revuelo generado por una nueva generación que ve con otros ojos a quienes antes fueron considerados asesinos despiadados.