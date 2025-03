Niñera en Kansas intentaba calmar a un niño y descubrió a un hombre bajo la cama

El incidente ocurrió esta semana en la ciudad de Great Bend, en el estado de Kansas. El sospechoso es un hombre de 27 años que había vivido en ese domicilio y tenía una orden judicial de no acercarse al lugar.

La niñera estaba acostando a los niños, cuando uno de ellos “se quejó de que había un ‘monstruo’ debajo de la cama”, informó el miércoles la oficina del sheriff del condado de Barton.

“Cuando la víctima intentó mostrar al niño que no había nada debajo de la cama, se encontró cara a cara con un sospechoso que estaba escondido allí“, dijo la policía.

La niñera y el hombre forcejearon, pero éste abandonó la casa y fue detenido en la misma zona a la mañana siguiente.

La policía lo identificó como Martin Villalobos Junior. Lo acusaron de cargos como secuestro, robo con allanamiento de morada, agresión y puesta en peligro de menores.

Se encuentra detenido en la cárcel de Barton sujeto a una fianza de US$500 mil, según la oficina del sheriff.

