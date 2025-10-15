“No podía creer lo que veía”: vecino relata cómo dos pitbull mataron a su dueño en Galveston

El pasado 12 de octubre, en una calle del condado de Galveston, en Louisiana, se reportó la muerte de un hombre, atacado por sus dos perros de raza pitbull.

Según información de medios como Univisión, todo comenzó cuando los perros escaparon de su vivienda y se abalanzaron contra un pequeño carro de golf que llevaba a varias personas en su interior.

Testigos afirmaron que el dueño intentó controlarlos, pero los animales se le lanzaron encima y lo atacaron.

Univisión detalló que uno de los vecinos que presenció la escena, identificado como Jesús, intentó alejar a los perros de su dueño, primero con un machete.

"Con el machete le di a uno de los perros y se alejó, pero cuando me acerqué al otro, pude ver cómo estaba el dueño y se veía muy mal, sangraba mucho", relató Jesús al medio.

Agentes del sheriff del condado de Galveston llegaron después al lugar y dispararon contra uno de los perros, lo cual permitió que se calmara y se pudiera auxiliar al hombre.

“It was just a horrible thing.” This man says he broke a machete trying to help a neighbor who deputies say was fatally mauled by his own dogs in Bacliff. I’ll have the latest on @KHOU. https://t.co/FZhqxdRPrf #khou11 pic.twitter.com/ajrdnJivKd — Jason Miles (@JMilesKHOU) October 13, 2025

El medio indicó que la víctima fue trasladada al hospital HCA Clear Lake, pero murió al llegar, debido a las heridas sufridas. La víctima no fue identificada

"No podía creer lo que veía, nunca había visto algo así y en su momento no supe qué hacer", declaró Jesús.

El medio también recogió el testimonio de otra vecina, quien afirmó que los perros ya habían mostrado conductas agresivas anteriormente, y recordó un supuesto caso en el que habrían matado a un perro chihuahua.

