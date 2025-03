“No pueden resolver el tema de la seguridad”: Sheinbaum pide a Bukele respeto tras sus críticas contra México

“Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país”, zanjó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reaccionó así a las declaraciones de Bukele, quien el jueves en un mensaje en redes sociales se pronunció sobre la inseguridad que vive México.

“28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. ¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”, cuestionó Bukele en X.

El mandatario salvadoreño, quien desde su llegada al poder implementó en su país una controvertida lucha contra la delincuencia con una estrategia de mano dura contra las pandillas y tolerancia cero al crimen, dio recomendaciones para contener la violencia e inseguridad en México.

“Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”, indicó.

La propuesta surgió luego de que el mandatario centroamericano compartiera una publicación que señala que es “absurdo” comparar la situación de seguridad de El Salvador, que abarca poco más de 21 mil kilómetros cuadrados de extensión, a la que se vive en México, cuya extensión es de más de 9 millones de kilómetros cuadrados.

Para leer más: “Es terrible”: Sheinbaum se pronuncia por hallazgo de fosas clandestinas en el oeste de México

En 2023 se registraron únicamente 154 homicidios en todo El Salvador, una drástica baja respecto a los más de 2 mil 390 asesinatos reportados en 2019, año en que Bukele asumió la presidencia.

Sin embargo, la estrategia de Bukele ha recibido críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos que la acusan de atentar contra los derechos humanos de las personas y que las medidas implementadas bajo el régimen de excepción podrían sentar un precedente peligroso para otros gobiernos.

Aún así, Sheinbaum evitó entrar en debate por las declaraciones de Bukele.

“No voy a entrar en debate con Bukele. La verdad, podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso”, indicó. EFE

He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador.



¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo… https://t.co/WHjFC1kdOX