“No quiere que la guerra termine”: Zelenski pide a sus socios europeos sancionar a Rusia si Putin no participa en negociaciones de paz en Turquía

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no aceptará reunirse el jueves 15 de mayo en Turquía con ningún otro representante ruso que no sea el líder del Kremlin , Vladímir Putin, según declaró en un programa de la televisión ucraniana el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mijailo Podoliak.

—No, por supuesto que no. (…) Ese no es el formato —dijo Podoliak al ser preguntado por la posibilidad de que el presidente ucraniano acepte reunirse con un dirigente ruso de menor rango, según informa la publicación ucraniana Kyiv Independent.

El líder del Kremlin no ha dado, por el momento, respuesta a la oferta de Zelenski de reunirse este 15 de mayo en Turquía.

Putin propuso el domingo 11 de mayo que ambos bandos comiencen contactos directos en Estambul, sin necesidad de declarar antes el alto el fuego de 30 días que le exigen Ucrania y sus principales socios europeos.

Zelenski respondió a la oferta de Putin convocándolo a Turquía ese mismo jueves, para la que sería la primera reunión de ambos líderes desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa hace más de tres años.

La participación de Donald Trump en las negociaciones de paz con Rusia en Turquía daría un “impulso” para que asista el presidente ruso Vladímir Putin, estimó este martes el mandatario ucraniano.

—Invitamos al presidente Trump a que se una a nosotros. No conozco la decisión del presidente estadounidense, pero si confirma su participación, creo que daría un impulso adicional para que Putin venga —dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev.

—La parte rusa sigue preparando las conversaciones previstas el jueves. Eso es todo lo que podemos decir en este momento. No vamos a hacer más comentarios por ahora —dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

—Creo que Putin no quiere que la guerra termine, no quiere un alto el fuego, no quiere negociaciones —dijo Zelenski a la prensa. En consecuencia, pide a sus socios occidentales que apliquen sanciones “más fuertes” contra Moscú si su homólogo ruso se niega a reunirse con él para mantener conversaciones de paz.

—Debería tratarse del conjunto de sanciones más fuerte —afirmó Zelenski en rueda de prensa, argumentando que la ausencia de Putin sería “una clara señal” de que Rusia “no quiere y no va a detener la guerra”.

El encuentro entre negociadores rusos y ucranianos en Turquía supondrá, si se lleva a cabo, la primera negociación directa entre ambas partes desde los primeros meses del conflicto iniciado con el asalto de Moscú en febrero de 2022.

Putin propuso negociar de manera directa y “sin condiciones previas”, como contrapropuesta a la iniciativa de Reino Unido, Alemania, Polonia y Francia de presionar en favor de una tregua plena e incondicional de 30 días a partir del 12 de mayo.

Rusia respondió que rechaza los ultimátums de Kiev y sus aliados europeos.