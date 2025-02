“No quisiera que me arresten”: guatemalteco en EE. UU. narra el temor de los migrantes por las redadas de ICE

El próximo jueves 20 se cumple un mes desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, y el sentimiento predominante entre la comunidad migrante en ese país es el miedo.

Entre el 22 y el 31 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 8 mil 200 personas, según datos que la agencia publicó en X.

Ese promedio diario fue aproximadamente tres veces mayor al número de arrestos diarios registrados por ICE durante el último año del mandato de Joe Biden, según el medio estadounidense Times Union.

Este medio reporta que, en la última semana, los inmigrantes han recibido más amenazas, ya que el pasado miércoles 12 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la Ley de Luz Verde de Nueva York.

Dicha normativa permitió que miles de inmigrantes sin estatus legal permanente obtuvieran licencias de conducir en ese estado y ha impedido que las agencias federales de inmigración y control fronterizo accedan a la base de datos de vehículos motorizados del estado.

Mientras tanto, los rumores sobre agentes patrullando las calles y llamando a las puertas de las casas se han extendido rápidamente, especialmente en redes sociales, lo que ha intensificado el temor entre los migrantes.

Además del miedo, los negocios y las iglesias locales han reportado una disminución en su actividad. La incertidumbre ha alcanzado incluso a los migrantes con estatus legal, quienes temen realizar sus actividades cotidianas por miedo a ser detenidos.

Ángel (nombre ficticio), un inmigrante guatemalteco que trabaja en un restaurante frecuentado por migrantes, menciona que sus horas de trabajo se han reducido de manera significativa, lo que se traduce a menos ingresos para él y su familia.

En una entrevista con el medio estadounidense, Ángel expresó su temor debido a su familia. “Yo mantengo a la familia y no quisiera que me arresten ni me deporten”, comentó.

Fotografía cedida por la sección de Miami de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) donde aparecen unos agentes durante el arresto de un indocumentado venezolano, en Miami, Florida (Estados Unidos). (Foto Prensa Libre EFE/ HSI Miami)

El miedo llega a todos los rincones

Iglesias, escuelas, hospitales y otros lugares que en algún momento los inmigrantes consideraban seguros ahora están abiertos a las autoridades de inmigración para realizar arrestos después del 20 de enero.

Según algunos usuarios en redes sociales, han reportado que incluso los dueños de negocios y empresas han llamado a la policía para arrestar a los migrantes.

Aunque algunos distritos de Nueva York, como la Región Capital y el Valle del Hudson (incluidos Albany, Kingston, Hudson, Poughkeepsie y Beacon), se han comprometido a proteger a sus estudiantes al no revelar su estatus migratorio, según las pautas del Departamento de Educación del Estado, miles de niños han dejado de asistir a las escuelas por miedo a que ICE llegue y se los lleve.

La ley establece que todos los niños de 5 a 21 años tienen derecho a una educación pública gratuita, independientemente de su nacionalidad, país de origen o estatus migratorio.

“El mayor temor de las familias es la separación familiar y la pérdida de todo lo que han construido aquí. Muchos de nuestros estudiantes no han regresado a su país de origen desde que tenían 2 o 3 años o incluso menos”, dijo Ángel. “Es volver a algo que no conocen”.