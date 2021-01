“No tuvo el coraje”: Trump critica a Pence por su negativa a objetar los resultados de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al vicepresidente Mike Pence el 6 de enero después de que éste se negara a objetar la certificación del Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución”, tuiteó Trump. “¡Estados Unidos exige la verdad!”.

Trump hizo esta declaración después de que Pence, desafiando al presidente, dijera en un comunicado que no intervendría para detener la ratificación del triunfo de Biden, un procedimiento constitucional.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021