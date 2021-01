Norma Torres sobre el asalto al Capitolio: “ninguna turba sediciosa va a detener esta democracia”

La demócrata Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, se sumó al repudio generalizado que ocasionó el asalto al Congreso de Estados Unidos este 6 de enero.

A través de Twitter, Torres, representante de California, dijo que hoy “fue un día terrible para el Capitolio”, en referencia a los miles de seguidores del presidente saliente Donald Trump que entraron por la fuerza a ese recinto.

“Ninguna turba sediciosa va a detener esta democracia”, sostuvo Torres, que compareció esta noche para la acreditación de la victoria electoral de Joe Biden, un acto meramente protocolario a las puertas de la toma de posesión el 20 de enero.

Today was a terrible day on Capitol Hill, but we will fulfill our Constitutional duty to certify the American people's choice for our next president.

I'm back in the House Chamber now. No seditious mob is going to stop this democracy. pic.twitter.com/VRIRiU4hCG

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 7, 2021