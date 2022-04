“Nos quedamos sin municiones”: el último mensaje de Aiden Aslin, el soldado que buscan tras los ataques de Rusia a Ucrania

“Fueron 48 días, hicimos lo que pudimos para defender Mariúpol, pero no teníamos más elección que rendirnos a las tropas rusas. Nos quedamos sin provisiones y sin municiones. Fue un placer trabajar con todos. Espero que esta guerra acabe pronto”, fue su último mensaje.

Aslin formaba parte de las tropas de Ucrania desde el 2018. Llegó siguiendo los pasos de su novia. El soldado y sus compañeros lograron hacer frente a la fuerza rusa hasta el pasado 13 abril.

El soldado se ha convertido en una “codiciada presa”, según los medios locales, ya que ha sido exhibido por la televisión rusa bajo la tacha de “mercenario”, incluso uno de los canales rusos mostró al soldado lleno de golpes y moratones, según la información que han reportado los medios noticiosos.

“Le preguntan si mató a alguien, y dice inicialmente que no y que ni siquiera participó en la lucha en Mariúpol, aunque más adelante llega a acusar al ejército ucraniano de criminales por su falta de consideración hacia la población civil”, señaló la transmisión.

Una investigación independiente del medio “MediZona” señala que la confesión del soldado fue manipulada por los servicios de inteligencia rusa.

La familia del soldado permanece en el Reino Unido, lugar donde han levantado la voz y emprendido una campaña en medios para dar con su paradero.

A better shot of the bashing they gave Aiden. So far they're going through what we expected with recorded statements. Russian media are taking a victory lap. Perfectly happy for them to do that if it keeps my friend alive. pic.twitter.com/KB9ItgZyKP

— COSSACKGUNDI (@cossackgundi) April 15, 2022